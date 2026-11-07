Ooit nog bij SK Beveren, nu dé grote held in de Premier League

Thierno Barry blijft indruk maken in de Premier League. De voormalige spits van SK Beveren was vrijdagavond de grote uitblinker bij Everton, dat met 3-1 won van Coventry City. De Fransman scoorde twee keer en leverde ook nog een assist af. Daarmee hielp hij zijn ploeg aan een spectaculaire comeback.

Everton leek nochtans op weg naar een moeilijke avond. Coventry kwam kort na de rust op voorsprong via Yann Gboho, maar vier minuten later bracht Barry zijn ploeg alweer langszij. De aanvaller kopte een voorzet van Vitalii Mykolenko tegen de netten. In de 61e minuut sloeg hij opnieuw toe en zette hij Everton op voorsprong.

Barry bereikt indrukwekkende mijlpaal

Met zijn tweede treffer bereikte Barry de kaap van tien doelpunten dit seizoen, over alle competities heen. De voormalige topschutter van de Challenger Pro League was daarmee nog niet klaar. In de 81e minuut bediende hij Kiernan Dewsbury-Hall, die de 3-1-eindstand vastlegde.

Na afloop kon Barry zijn tevredenheid nauwelijks verbergen. "Ik ben heel blij. We wilden vandaag winnen en dat hebben we gedaan", vertelde hij op de officiële website van Everton. De spits benadrukte dat hij zijn uitstekende vorm wil doortrekken. Zijn ambitie is duidelijk: in iedere wedstrijd proberen te scoren.

Van SK Beveren naar de top van Engeland

Het parcours van Barry blijft opmerkelijk. In de zomer van 2022 streek hij als onbekende testspeler neer bij SK Beveren. Daar groeide hij razendsnel uit tot een van de smaakmakers van de Challenger Pro League. Via FC Basel en Villarreal belandde hij uiteindelijk bij Everton.



De Engelse club plukt nu volop de vruchten van zijn ontwikkeling. Everton boekte tegen Coventry zijn derde opeenvolgende overwinning en klom voorlopig naar de vijfde plaats in de Premier League. Voor trainer David Moyes, die zijn 592e wedstrijd als Everton-coach afwerkte, werd het dankzij Barry een bijzonder geslaagde avond.