Selectie door Van Bommel verliep niet echt vlot: "Ik geloofde het niet"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Selectie door Van Bommel verliep niet echt vlot: "Ik geloofde het niet"
Foto: © photonews

Josué Kongolo is één van de verrassingen in de selectie van Mark van Bommel bij de Rode Duivels. De verdediger van Racing Genk kreeg vrijdag het geweldige nieuws, al verliep de aankondiging niet helemaal zoals gepland. De bondscoach moest namelijk eerst zijn voicemail inspreken.

In een gesprek met Sporza vertelde Kongolo dat hij een oproep kreeg van een onbekend Nederlands nummer. "Ik werd gebeld door een random nummer uit Nederland en normaal gezien neem ik dan nooit op." Na een berichtje van Van Bommel belde hij toch terug. Toen hoorde hij dat hij voor het eerst bij de nationale ploeg zat.

"Ik geloofde het eerst niet"

De verdediger had zijn selectie helemaal niet zien aankomen. "Je ziet die lijst met grote namen en dan zit je er zelf tussen. Het is echt. En nu heb ik zijn nummer opgeslagen", lachte hij. Het nieuws moest bovendien nog even geheim blijven, wat niet eenvoudig was. Zijn ploegmaats bij Genk reageerden bijzonder enthousiast toen de selectie bekendgemaakt werd.

Kongolo beseft hoe bijzonder deze kans is. "Een paar jaar geleden speelde ik niks en was ik een beetje vergeten. Maar nu word ik beloond voor al het harde werk. Dat is heel fijn om te zien. Het is een droom." Hij benadrukt meermaals hoe dankbaar hij is dat hij nu al zijn eerste oproepingsbrief krijgt.

Geen grote eisen bij zijn debuut

De komende dagen wachten hem nog heel wat eerste keren. Zo zal hij zijn nieuwe ploegmaats leren kennen en wellicht ook een liedje moeten zingen. "Ik zal al maar beginnen met oefenen", grapte hij bij Sporza. Over zijn eigen kwaliteiten blijft hij bescheiden, al noemt hij zichzelf een harde werker die sterk is in de duels en het spel goed leest.

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Kongolo wil vooral genieten van zijn eerste ervaring bij de Rode Duivels. Hij hoopt op speelminuten, maar gaat die niet opeisen. "Op training ga ik laten zien wat ik kan en als ik dan minuten verdien, dan bepaalt de coach dat." Eerst wacht zondag nog de wedstrijd met Genk tegen Union, daarna mag hij zich volledig op zijn eerste avontuur bij de nationale ploeg richten.

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