Sinds Tedesco niet meer opgeroepen: Rode Duivel laat van zich horen in de Bundesliga

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Sinds Tedesco niet meer opgeroepen: Rode Duivel laat van zich horen in de Bundesliga
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Albert Sambi Lokonga liet vrijdagavond opnieuw van zich horen bij Hamburg. De Belgische middenvelder leverde een assist af tegen Borussia Mönchengladbach en hoopt zo opnieuw in beeld te komen bij de Rode Duivels.

Albert Sambi Lokonga blijft minuten sprokkelen bij Hamburg en zette vrijdagavond ook een sterke prestatie neer. De Belgische middenvelder stond aan de aftrap tegen Borussia Mönchengladbach en had met een assist een aandeel in de 3-1-zege van zijn ploeg.

Vroege assist voor Sambi Lokonga

Al na elf minuten bediende de ex-speler van Anderlecht Miro Muheim, die Hamburg op voorsprong bracht. Borussia Mönchengladbach kwam voor de rust wel weer langszij via Joe Scally.

Na de pauze kantelde de wedstrijd definitief in het voordeel van Hamburg. Ko Itakura kreeg rood bij Mönchengladbach, waarna de thuisploeg het overwicht greep. Shafiq Nandja zette Hamburg tien minuten later opnieuw op voorsprong. Albert Gronbaek legde de eindstand in de 70e minuut vast: 3-1.

Al ruim een jaar zonder selectie bij de Rode Duivels

Lokonga wacht intussen nog altijd op een nieuwe kans bij de nationale ploeg. Zijn meest recente interland dateert van 17 november 2024, toen hij tegen Israël 23 minuten mocht invallen. Domenico Tedesco had hem toen voor het eerst in meer dan twee jaar opnieuw opgeroepen.


Daar bleef het voorlopig bij. Rudi Garcia nam de middenvelder nadien niet op in zijn selectie, terwijl ook Mark van Bommel hem niet opriep voor de twee recentste Nations League-duels tegen Italië en Turkije. Met zijn assist en groeiende speeltijd bij Hamburg geeft Sambi Lokonga alvast een duidelijk signaal af.

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