Twee dure gemiste strafschoppen: Cercle Brugge komt goed weg tegen La Louvière

RAAL La Louvière beleeft donkere dagen na de 0-1-nederlaag tegen Cercle Brugge. Anders dan bij de zware afstraffing in Charleroi kregen de Wolven wel kansen genoeg om terug te slaan, maar twee gemiste penalty's werden hen fataal.

In de gietende regen voerde RAAL La Louvière twee wissels door in vergelijking met de zware nederlaag in Charleroi. Anas Tajaouart en Leandro Rousseau verschenen aan de aftrap, terwijl Ismaila Coulibaly en Zsombor Gruber naar de bank verhuisden.

Die aangepaste ploeg stond echter al na zes minuten tegen een achterstand aan te kijken. Bij de eerste kans van Cercle Brugge leverde Gary Magnée uitstekend werk na een voorzet van Luke Le Roux. Steeve Ngoura werkte vervolgens af: 0-1.

La Louvière reageerde snel. Mustapha Isah trok vijf minuten later het strafschopgebied in en ging neer na contact met Valy Konaté. De thuisploeg rekende op een penalty, maar kreeg die tot algemene verbazing niet.

RAAL zoekt vergeefs een antwoord

De frustratie bij de Wolven was voelbaar, maar een stevig offensief bleef aanvankelijk uit. Cercle Brugge nam de wedstrijd meer in handen, terwijl coach Edward Still in het derde kwartier ook nog Siad Gourville geblesseerd zag uitvallen.

Vlak voor de rust kwam RAAL alsnog dicht bij de gelijkmaker. Eerst kopte Wagane Faye een hoekschop over doel. Niet veel later ging de bal wel op de stip na een fout van Le Roux. Mustapha Isah nam zijn verantwoordelijkheid, maar plaatste de strafschop naast het doel. Een bijzonder pijnlijke misser voor de Nigeriaanse aanvaller, die eerder dit seizoen veel koelbloediger voor doel was.





Bij de rust bracht Still met Shaquil Delos en Zsombor Gruber twee verse krachten. Het spelbeeld veranderde evenwel niet meteen: Isah kreeg na een voorzet van Delos opnieuw een mogelijkheid, maar kon niet afwerken.

Ook tweede penalty gaat verloren

Met elke minuut nam de nervositeit toe in La Louvière. Achter het doel van Gaëtan Coucke zorgden Henegouwse supporters met rookbommen voor sfeer, terwijl hun ploeg steeds nadrukkelijker op zoek ging naar de 1-1.

De thuisploeg kreeg ook kansen. Elias Filet zag een poging maar net naast vliegen, maar hét moment volgde met een tweede strafschop voor RAAL. Dit keer zette Leandro Rousseau zich achter de bal. Zijn inzet was wel tussen de palen, maar te zwak om Coucke te verschalken.

Cercle Brugge profiteert en springt over RAAL

Cercle Brugge hoefde niet meer te doen dan de nul vast te houden. Dat lukte voor het eerst dit seizoen, en leverde de Vereniging een bijzonder waardevolle zes op zes op. Voor trainer Pedro Caixinha betekende het meteen zijn eerste zege bij Cercle.

Voor RAAL La Louvière wordt de komende interlandbreak lang na een nederlaag die zwaar kan doorwegen. In het rechtstreekse duel met een concurrent lieten de Wolven twee strafschoppen onbenut. Cercle wipt daardoor over La Louvière in het klassement; alleen Kortrijk staat nog drie punten lager.