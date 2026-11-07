Vincent Euvrard gaat in op de dreigende Standard-crisis die werd afgewend tegen Beveren

De druk op Vincent Euvrard was de voorbije weken stevig toegenomen bij Standard. De resultaten vielen tegen en na de nederlaag tegen Genk was de wedstrijd tegen SK Beveren bijzonder belangrijk geworden. Met de overtuigende 3-0-zege heeft de coach voorlopig opnieuw wat ademruimte gekregen.

Het was niet alleen de overwinning die telde, maar ook de manier waarop Standard die behaalde. De Luikenaars domineerden en toonden opnieuw de intensiteit die Euvrard verlangt.

Achteraf verscheen de trainer dan ook met een brede glimlach voor de camera's. "We hadden de overwinning nodig, maar ook de manier waarop. Ik ben om verschillende redenen heel tevreden: voor de spelers, de supporters en de hele club."

Euvrard voelde de druk

De opluchting was ook bij de coach zelf merkbaar. Hij gaf toe dat de overwinning persoonlijk iets met hem deed. "Een beetje misschien", antwoordde hij op de vraag of hij zelf opgelucht was.

Zijn gebalde vuist bij de openingstreffer was volgens hem geen toeval. "Ik kende het belang van dat eerste doelpunt. Wanneer we dit seizoen op voorsprong kwamen, hebben we nooit verloren."

Duidelijke boodschap na moeilijke weken

Toch wil Euvrard niet dat Standard opnieuw terugvalt in de fouten van de voorbije weken. Hij zag tegen Beveren meer agressiviteit en vooral meer rust aan de bal. "We mogen dat niveau van eisen en kwaliteit nooit meer laten zakken", waarschuwde hij.



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De zege geeft hem wat rust, maar de trainer beseft dat zijn ploeg die lijn nu moet doortrekken. Ook de goede invalbeurten van onder meer Ryan Fosso en enkele jonge spelers bieden extra mogelijkheden voor de komende wedstrijden.