Wie vervangt Freddie Potts? Leko heeft vijf opties voor clash met Anderlecht

Freddie Potts is de voorbije weken uitgegroeid tot een van de belangrijkste pionnen bij Club Brugge. Tegen PSV ging de Engelsman nog letterlijk met zijn hoofd vooruit in een stevig duel met Ivan Perisic, maar zondag moet hij de topper tegen Anderlecht missen. Zijn vijfde gele kaart van het seizoen, tegen Zulte Waregem, leverde hem een schorsing op.

Leko verliest zijn Engelse sleutel

Dat is een stevige aderlating voor Ivan Leko. Potts speelde dit seizoen nagenoeg elke minuut en is veel meer dan een speler die ballen recupereert. Hij verdedigt, helpt de opbouw verzorgen en duikt ook geregeld mee op in aanvallende posities. De kritiek dat hij aanvankelijk te veel breed en achteruit speelde, heeft hij intussen helemaal van zich afgeschud.

Leko was dan ook niet opgezet met de gele kaart die Potts tegen Zulte Waregem pakte. "Zestig meter van de goal. In een match die je met 2-4 wint. Ik ben teleurgesteld, ja", klonk het. De coach moet nu voor het eerst echt sleutelen aan zijn vaste basiself. Félix Lemaréchal lijkt de meest logische vervanger volgens Het Nieuwsblad, al is hij een ander type middenvelder: technischer en aanvallender ingesteld.

Krijgt een jeugdproduct zijn kans?

Ook Lynnt Audoor is een kandidaat. De middenvelder uit de eigen opleiding heeft qua profiel veel weg van Potts en speelde tijdens zijn uitleenbeurt bij KV Kortrijk op dezelfde positie. Hij kwam dit seizoen nog niet in actie bij de eerste ploeg, maar zat wel in de selectie voor PSV.

Cheveyo Tsawa is een andere mogelijkheid, al zou een basisdebuut van de negentienjarige tegen Anderlecht meteen een bijzonder zware opdracht zijn.

Daarnaast kan Leko verrassen met Gianluca Okon-Engstler, een fysieke controleur van Club NXT. Ook Jorne Spileers doorschuiven behoort tot de mogelijkheden, waardoor Lee Hanbeom naast Brandon Mechele kan komen te staan.



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Een meer aanvallende oplossing is Romeo Vermant en Nicolo Tresoldi samen aan de aftrap brengen. Dat zou wel betekenen dat Leko zijn vertrouwde systeem moet aanpassen. En net dat doet de Kroaat niet graag.