Winnen tegen Lommel of biezen pakken voor Compper? Antwerp-trainer reageert

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 3 reacties
Winnen tegen Lommel of biezen pakken voor Compper? Antwerp-trainer reageert
Foto: © photonews

Antwerp staat opnieuw onder druk na de pijnlijke 2-1-nederlaag tegen Cercle Brugge. Met amper 4 op 24 is de wedstrijd tegen Lommel bijzonder belangrijk geworden voor Marvin Compper. De vraag stelt zich dan ook steeds nadrukkelijker: is dit een must-win voor de Duitse coach, of moet hij anders zijn biezen pakken?

Compper zelf wil niet meegaan in die redenering. "Jullie hebben het over een must-win. We moeten dit soort duels niet overschatten. Cercle was namelijk óók een must-win game. Als we elke wedstrijd als een must-win beschouwen, hoeven we van onze mentaliteit niet wakker te liggen", reageerde hij op de persconferentie.

Compper legt verantwoordelijkheid bij de ploeg

De trainer erkent dat Antwerp tegen Cercle niet de nodige intensiteit bracht. Het verschil met de eerdere overwinning tegen Charleroi was volgens hem vooral een kwestie van mentaliteit en energie.

"We winnen en verliezen samen. Ze begrijpen dat dit niet de standaard is die we willen brengen", aldus Compper. Hij verwacht zaterdag dan ook een reactie van zijn spelers.

"Ik voel vertrouwen van bovenaf"

Compper wijst erop dat Antwerp met een bijzonder jonge kern werkt. "We hebben het op twee na jongste team in Europa. Ook dát is een vaststelling. We zijn nog niet stabiel genoeg." Bovendien werd de ploeg pas laat in de voorbereiding, aan het einde van de zomermercato, samengesteld. Dat verklaart volgens hem waarom er nog ups-and-downs zijn.

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Of hij zelf vreest dat een nieuwe misstap tegen Lommel het einde van zijn Antwerp-periode kan betekenen? "Neen, daar denk ik niet aan. Ook dit is een thema voor de media. Wij bouwen aan een team. Ik ontferm me over de stabiliteit en voel vertrouwen van bovenaf."

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