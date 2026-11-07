Yves Vanderhaeghe haalt uit naar perceptie: "Dat ik niet kan mee-evolueren, is zever"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Yves Vanderhaeghe haalt uit naar perceptie: "Dat ik niet kan mee-evolueren, is zever"
Foto: © photonews

Yves Vanderhaeghe is tegenwoordig aan de slag bij Francs Borains, maar zijn ambities reiken nog altijd hoger. De 56-jarige trainer ziet hoe Cercle Brugge en KV Kortrijk na het ontslag van hun coaches voor buitenlandse opvolgers kiezen. Dat doet hem toch iets. Want ondanks zijn jarenlange ervaring lijkt hij in de hoogste klasse niet langer in beeld te komen.

Vanderhaeghe stond eerder aan het roer bij KV Kortrijk, KV Oostende, KAA Gent en Cercle Brugge. Ook in Saudi-Arabië was hij actief bij Al-Faisaly. Hij werkte bovendien jarenlang als assistent bij Kortrijk, onder meer van Hein Vanhaezebrouck en Georges Leekens. Toch moet hij vandaag vaststellen dat zijn naam blijkbaar niet meer bovenaan het lijstje staat.

"Blijkbaar heb ik niet genoeg bewezen"

"Blijkbaar heb ik niet genoeg bewezen", vertelt Vanderhaeghe aan Het Nieuwsblad. "Nochtans heb ik vaak ploegen uit de shit geholpen. Misschien is dat de fout die ik gemaakt heb: ik heb te vaak een ploeg in moeilijkheden aangepakt." Met een kwinkslag verwijst hij ook naar zijn passage bij Cercle: "Ik weet uit ervaring dat je bij Cercle best niet kan winnen als je niet ontslagen wil worden."

Dat hij als een trainer van de oude stempel wordt bestempeld, vindt hij onterecht. "Dat vind ik zever. Dat is ook iets wat jullie, de media, voeden natuurlijk. Dat ik een nuchtere mens ben? Ja. Dat voetbal enorm veranderd is? Ja. Maar dat ik niet kan mee-evolueren met mijn tijd is zever." Hij wijst erop dat hij al vroeg met een laptop op de bank zat als assistent van Vanhaezebrouck.

"Denk je echt dat ik niet met data werk?"

Ook de suggestie dat hij niet mee is met de moderne voetbalwereld, steekt hem. "Iedereen spreekt altijd van data. En dan? Denk je nu echt dat ik niet met data werk? Onze physical coach heeft een app gemaakt waarbij alle data meteen op mijn gsm komen. Aantal sprintmeters, acceleraties, noem maar op. Alles komt erin." Hij wil alleen niet voortdurend met die terminologie uitpakken. "Ik ben gewoon mezelf."


Een terugkeer naar eerste klasse blijft intussen een droom. "Natuurlijk droom ik ervan om in betere omstandigheden aan de slag te gaan. Maar we zien wel. Als de nood het hoogst is, komen ze misschien nog eens terug bij mij uit."

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