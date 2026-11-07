Zes doelpunten in 't Kuipje: Westerlo wordt in eigen huis compleet weggeblazen door Charleroi

Charleroi heeft zaterdag een bijzonder stevige overwinning geboekt op het veld van Westerlo. Na een evenwichtige eerste helft ontploften de Zebra’s na rust volledig. In amper een kwartier tijd werd Westerlo uit verband gespeeld, waarna Norman Bassette de eer nog wist te redden: 1-5.

Opvallend genoeg begon de wedstrijd met kansen aan beide kanten. Charleroi dreigde al vroeg via Kevin Van Den Kerkhof, die na elf minuten de paal raakte. Westerlo antwoordde niet veel later met een nog grotere waarschuwing. Bassette werd uitstekend diep gestuurd door Isa Sakamoto en haalde verschroeiend uit, maar ook zijn poging spatte uiteen op het doelhout.

Charleroi nam daarna iets meer het initiatief, zonder de wedstrijd volledig naar zich toe te trekken. Westerlo bleef gevaarlijk in de omschakeling en Cisse Sandra kreeg vlak voor de rust nog een goede mogelijkheid. Gescoord werd er niet, waardoor beide ploegen met 0-0 gingen rusten.

Charleroi ontploft na rust

Na de pauze veranderde het wedstrijdbeeld compleet. Charleroi begon steeds nadrukkelijker te dreigen en zag Jungdal en de lat eerst nog een poging van Romsaas uit doel houden. Twee minuten later was het wel raak. Jungdal kon een schot van Patrick Pflücke niet goed verwerken en Aurélien Scheidler was er als de kippen bij om de rebound binnen te duwen.

Westerlo kreeg nauwelijks tijd om van die klap te bekomen. Amper twee minuten later zette Scheidler met een uitstekend overzicht Freddy Mbemba alleen richting doel. De aanvaller twijfelde niet en maakte er 0-2 van.

Daarmee was de honger van Charleroi nog lang niet gestild. Pflücke, die al een sterke wedstrijd speelde, dook na 66 minuten zelf op voor doel. Via een afgeweken bal kwam het leer opnieuw bij hem terecht en hij knalde de derde bezoekende treffer fraai in de linkerbovenhoek.





Scheidler maakt het helemaal af

Het werd nog pijnlijker voor Westerlo. Pflücke vond Mbemba met een lange bal, waarna die twee verdedigers uitschakelde en Scheidler bediende. De spits plaatste zijn tweede van de namiddag beheerst in de verste hoek en zette de zware 0-4 op het bord.

Westerlo toonde daarna nog wel karakter. Sandra stuurde Bassette weg en de Belgische belofte-international zorgde met de 1-4 voor een kleine opsteker voor de thuisploeg. Een heel kleine dan toch, want kort voor het einde van de partij kreeg Pape Diong nog rood voor een strafschopovertreding. Vanop de stip maakte Adama Bojang er zelfs nog 1-5 van.

Voor Charleroi is het een bijzonder belangrijke driepunter. De Zebra’s komen zo op 27 punten uit elf wedstrijden en staan voorlopig op gelijke hoogte met Club Brugge, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Westerlo blijft na deze stevige tik achter met 14 punten.