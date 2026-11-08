🎥 Hans Vanaken doet wat geen enkele speler van Club Brugge of Anderlecht ooit kon

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
🎥 Hans Vanaken doet wat geen enkele speler van Club Brugge of Anderlecht ooit kon
Foto: © Photonews

Club Brugge en Anderlecht hebben zondagnamiddag de punten gedeeld na een 1-1-gelijkspel. Voor Hans Vanaken werd het ondanks het puntenverlies een bijzonder memorabele middag. De aanvoerder van blauw-zwart schreef met zijn doelpunt namelijk geschiedenis.

Vanaken opende in de eerste helft de score voor Club Brugge. Na een voorzet van Cheveyo Tsawa kopte de middenvelder de bal voorbij Colin Coosemans. Het was een doelpunt met een bijzonder historisch kantje.

Vanaken laat twee legendes achter zich

Met zijn treffer tegen Anderlecht staat Vanaken nu op twaalf doelpunten in de onderlinge confrontaties tussen Club Brugge en paars-wit. Daarmee is hij voortaan alleen topschutter aller tijden in deze Belgische klassieker.

Voor zondag deelde Vanaken dat record nog met twee absolute iconen van het Belgische voetbal. Zowel Paul Van Himst als Raoul Lambert scoorde elf keer in de topper. De Brugse aanvoerder laat beide legendes nu achter zich.

Dubbel feest in 500e wedstrijd

Dat Vanaken net zondag dat historische doelpunt maakte, is extra bijzonder. De middenvelder speelde tegen Anderlecht namelijk zijn 500e wedstrijd in de Jupiler Pro League. Een indrukwekkende mijlpaal die hij dus meteen met een record mocht vieren.

Lees ook... Hans Vanaken woedend na topper tegen Anderlecht: "Slaat nergens op, schaf het gewoon af"

Een overwinning leverde het Club Brugge uiteindelijk niet op, want Anderlecht kwam nog langszij. Toch zal Vanaken deze wedstrijd niet snel vergeten. Met zijn twaalfde treffer tegen paars-wit heeft hij een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de geschiedenis van de Belgische klassieker.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Hans Vanaken

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 3-0 SK Beveren SK Beveren
Westerlo Westerlo 1-5 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
La Louvière La Louvière 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Antwerp Antwerp 2-2 Lommel SK Lommel SK
Club Brugge Club Brugge 1-1 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Union SG Union SG 18:30 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Club Brugge - Anderlecht: 1-1 Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over Hans Vanaken woedend na topper tegen Anderlecht: "Slaat nergens op, schaf het gewoon af" M.Suarez M.Suarez over Moest gelijkmaker van Anderlecht afgekeurd worden? "Volgens mij is het een fout" We Are The Racingboys We Are The Racingboys over FC Twente - Ajax: 2-2 FC BRUGES FC BRUGES over Ex-Club Brugge-parel kan voor 80 miljoen euro vertrekken: Arsenal zet volgende stap CringeMedia CringeMedia over Bijltjesdag in de Jupiler Pro League: na Still ook deze coach op straat? Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Antwerp en Lommel zorgen voor spektakel, maar de Bosuil blijft op zijn honger De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Nieuwe klap voor Cercle Brugge: slecht nieuws over drie spelers stephen king stephen king over Twee dure gemiste strafschoppen: Cercle Brugge komt goed weg tegen La Louvière Ratko Svilar Ratko Svilar over Antwerp - Lommel SK: 2-2 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved