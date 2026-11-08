🎥 Hans Vanaken doet wat geen enkele speler van Club Brugge of Anderlecht ooit kon

Club Brugge en Anderlecht hebben zondagnamiddag de punten gedeeld na een 1-1-gelijkspel. Voor Hans Vanaken werd het ondanks het puntenverlies een bijzonder memorabele middag. De aanvoerder van blauw-zwart schreef met zijn doelpunt namelijk geschiedenis.

Vanaken opende in de eerste helft de score voor Club Brugge. Na een voorzet van Cheveyo Tsawa kopte de middenvelder de bal voorbij Colin Coosemans. Het was een doelpunt met een bijzonder historisch kantje.

Vanaken laat twee legendes achter zich

Met zijn treffer tegen Anderlecht staat Vanaken nu op twaalf doelpunten in de onderlinge confrontaties tussen Club Brugge en paars-wit. Daarmee is hij voortaan alleen topschutter aller tijden in deze Belgische klassieker.

🤩 | Hans Vanaken kroont zich in zijn 500ste JPL-match tot topscorer van Club Brugge vs RSC Anderlecht! 🔵⚫️ #CLUAND https://t.co/7jlqyJNBB4 — DAZN België (@DAZN_BENL) November 8, 2026

Voor zondag deelde Vanaken dat record nog met twee absolute iconen van het Belgische voetbal. Zowel Paul Van Himst als Raoul Lambert scoorde elf keer in de topper. De Brugse aanvoerder laat beide legendes nu achter zich.

Dubbel feest in 500e wedstrijd

Dat Vanaken net zondag dat historische doelpunt maakte, is extra bijzonder. De middenvelder speelde tegen Anderlecht namelijk zijn 500e wedstrijd in de Jupiler Pro League. Een indrukwekkende mijlpaal die hij dus meteen met een record mocht vieren.



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Een overwinning leverde het Club Brugge uiteindelijk niet op, want Anderlecht kwam nog langszij. Toch zal Vanaken deze wedstrijd niet snel vergeten. Met zijn twaalfde treffer tegen paars-wit heeft hij een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de geschiedenis van de Belgische klassieker.