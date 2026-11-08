🎥 Kevin De Bruyne zal gevloekt hebben: Napoli beleeft frustrerende namiddag

Napoli heeft zondagmiddag opnieuw punten laten liggen in de Serie A. De ploeg van Massimiliano Allegri speelde in eigen huis 1-1 gelijk tegen Lazio. Kevin De Bruyne stond in de basis en kreeg na een uur een uitgelezen mogelijkheid om zijn ploeg op voorsprong te brengen, maar kon die niet verzilveren.

Lazio begon het scherpst aan de wedstrijd en zorgde al vroeg voor gevaar. Gustav Isaksen en Tijjani Noslin kwamen dicht bij een doelpunt, terwijl doelman Vanja Milinković-Savić ook een knappe redding moest verrichten op een kopbal van Josip Šutalo.

In de 28ste minuut viel de verdiende openingstreffer. Na een snelle tegenaanval stuurde Noslin Davide Frattesi diep. De Italiaanse middenvelder werkte beheerst af en zette Lazio op een 0-1-voorsprong. Napoli reageerde nog voor de rust, maar doelman Christos Mandas voorkwam met een uitstekende redding een doelpunt van Rasmus Højlund.

De Bruyne laat grote kans liggen

Na de pauze kwam Napoli bijzonder scherp uit de kleedkamer. De thuisploeg had amper drie minuten nodig om langszij te komen. Lazio-verdediger Alfonso Pedraza werkte de bal in eigen doel en bracht de stand opnieuw in evenwicht.

Daarna ging Napoli nadrukkelijk op zoek naar de voorsprong. Scott McTominay en Antonio Vergara botsten op Mandas, terwijl Mathías Olivera een uitstekende mogelijkheid over het doel trapte.

In de 59ste minuut kreeg ook De Bruyne een enorme kans. De Rode Duivel verscheen helemaal alleen voor Mandas en probeerde af te werken. De Griekse doelman blokte zijn poging, waarna de bal alsnog richting het lege doel rolde. Reda Belahyane kon echter op het laatste moment redding brengen en voorkwam zo de 2-1.





🇧🇪 | KDB had Napoli bijna de overwinning bezorgd! 🫣❌ #NapoliLazio https://t.co/UrEg8VA0Mk — DAZN België (@DAZN_BENL) November 8, 2026

De Bruyne naar de kant

Napoli bleef aandringen en De Bruyne zorgde met een hoekschop nog voor gevaar. Amir Rrahmani kopte richting doel, maar Mandas stond opnieuw op de juiste plaats. Ook Lazio bleef ondertussen gevaarlijk. Beide ploegen bleven zo uitzicht houden op de overwinning.

In de 83ste minuut zat de wedstrijd van De Bruyne erop. Allegri haalde de Belgische middenvelder naar de kant en bracht Giovane tussen de lijnen. De invaller kreeg vrijwel meteen een schietkans, maar zag zijn poging naast verdwijnen.

Een beslissend doelpunt kwam er niet meer. Zo bleef het bij 1-1 en moest Napoli vrede nemen met een punt. Vooral de gemiste mogelijkheden na de rust zullen bij de thuisploeg blijven hangen, met de grote kans van De Bruyne als een van de opvallendste momenten. Op 21 november speelt Napoli thuis tegen Torino.