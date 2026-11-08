Anderlecht-leider enorm fier na gelijkspel tegen Club Brugge: "Hij heeft me de bek gesnoerd"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Brugge
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Anderlecht-leider enorm fier na gelijkspel tegen Club Brugge: "Hij heeft me de bek gesnoerd"
Foto: © Photonews

Anderlecht heeft na de zware 4-0-nederlaag op bezoek bij AA Gent een duidelijke reactie getoond. De Brusselaars hielden Club Brugge zondag op een 1-1-gelijkspel en mochten op basis van hun sterke organisatie zelfs even hopen op meer. Guilian Biancone was achterin een van de uitblinkers en zag hoe zijn ploeg de lessen uit de pijnlijke avond in Gent in de praktijk bracht. De Franse verdediger had zijn ploegmaats immers stevig op scherp gezet.

"Ik ben heel trots op de ploeg en op de mentaliteit die we vandaag hebben getoond", vertelde Biancone na afloop. Hij vond dat Anderlecht volwassen voor de dag kwam tegen een tegenstander die ook op Europees niveau zijn kwaliteiten heeft bewezen. "Gezien de moeilijkheid van deze wedstrijd en de kwaliteit van Club Brugge is dit een heel goed punt. Met de kansen die we op het einde nog kregen, hadden we misschien zelfs op de drie punten kunnen hopen. Maar we mogen tevreden zijn."

Biancone zag zijn boodschap na Gent aankomen

De verdediger benadrukte vooral het verschil met de wedstrijd tegen Gent. Daar liep Anderlecht tegen een zware nederlaag aan, maar volgens Biancone was het resultaat geen correcte weerspiegeling van wat zijn ploeg op het veld had gebracht. Toch moest de groep verantwoordelijkheid nemen, zowel defensief als offensief. Hij had na die partij duidelijk gemaakt dat iedereen een tandje moest bijsteken.

"Na Gent moesten we onze verantwoordelijkheid nemen. Ik heb de spelers gezegd wat ik ervan vond en ze hebben geweldig gereageerd. We hebben een unieke groep en mijn ploegmaats hebben mijn boodschap heel goed begrepen. We moeten elkaar dingen kunnen zeggen. Als ik dan zo'n reactie krijg, kan ik alleen maar trots zijn. Ik ben heel blij dat ik deel uitmaak van deze groep."

Volgens Biancone zat het verschil met de wedstrijd in Gent vooral in de efficiëntie aan beide kanten van het veld. Anderlecht gaf tegen Club Brugge veel minder weg en slaagde er zelf in om op de juiste momenten gevaarlijk te worden.

"We hebben geleerd uit het verleden en zijn samen vooruitgegaan. Tegen Club was het een veel moeilijkere, meer tactische wedstrijd. We stonden goed georganiseerd en waren klaar om toe te slaan wanneer we konden omschakelen. Dat plan hebben we grotendeels goed uitgevoerd."

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Cvetkovic snoerde Biancone de mond

Ook individueel zag Biancone dat zijn ploegmaats een antwoord boden. Hij was bijzonder lovend over Mihajlo Cvetkovic, die met zijn doelpunt een belangrijk aandeel had in het gelijkspel. De verdediger had de aanvallers na de nederlaag tegen Gent nochtans aangesproken op hun gebrek aan efficiëntie. Volgens hem werden er te veel kansen gemist. Cvetkovic liet tegen Club Brugge zien dat hij die kritiek begrepen had.

"Op het einde van de vorige wedstrijden had hij soms wat kansen laten liggen. Dat had ik ook opgemerkt. Maar vandaag heeft hij me de bek gesnoerd", lachte Biancone. "Hij heeft getoond hoe sterk hij is, zowel fysiek als in het spel. Hij was ook snel en heeft een uitstekende wedstrijd gespeeld. Ik ben heel blij met zijn reactie. Hij heeft me enorm geholpen."

Biancone was niet alleen tevreden over de doelpuntenmaker. Ook de andere spelers kregen lof, met bijzondere aandacht voor de collectieve prestatie. "Danny (Sikan, nvdr.) speelde bijvoorbeeld misschien niet de meest beslissende wedstrijd in aanvallend opzicht, maar hij was enorm belangrijk in het spel. Hij hield de ballen goed bij en speelde een geweldige wedstrijd. Ook de jongens die invielen hebben hun bijdrage geleverd. Het was de prestatie van de hele ploeg die het verschil maakte."

De Fransman wil dat Anderlecht deze mentaliteit nu vasthoudt. Volgens hem mag de ploeg zich niet laten meeslepen door één goed resultaat, maar moet ze de lijn doortrekken in de komende wedstrijden. "We moeten blijven werken aan onze principes en misschien ook nieuwe ideeën toevoegen. We hebben hoge ambities en willen onze doelstellingen van bij het begin van het seizoen bereiken. Als we elke wedstrijd met dezelfde mentaliteit aanpakken, kunnen we heel gevaarlijk worden in deze competitie."

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