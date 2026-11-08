Anderlecht verdedigt zijn aanpak op Club Brugge: "Zelfs topploegen doen dat"

Anderlecht kreeg na het gelijkspel op Club Brugge kritiek omdat het te weinig initiatief zou hebben genomen. Ali Maamar begrijpt dat paars-wit op bepaalde momenten diep terugplooide, maar vindt dat daar niets verkeerd mee is. Volgens de verdediger was het vooral een gevolg van de sterkte van de tegenstander.

“Dat we op bepaalde momenten zo ver terugzakten, was niet de bedoeling. Het werd ons eerder opgedrongen omdat we tegen een uitstekende ploeg speelden”, legt Maamar uit.

Club Brugge dwong Anderlecht dus geregeld achteruit, maar dat betekent volgens hem niet dat de Brusselaars hun wedstrijdplan niet goed uitvoerden.

“Zelfs de grote ploegen doen dat”

Maamar wil alvast niet meegaan in de kritiek op de defensieve organisatie. “Soms is er geen schande in het spelen met een blok, zelfs als je met tien spelers achter de bal staat. Zelfs de grote ploegen doen dat!”, klinkt het duidelijk.

De verdediger benadrukt bovendien dat Anderlecht niet uitsluitend bezig was met verdedigen. “We hebben ook goede momenten gekend. We hebben karakter getoond voorin, onder meer met het doelpunt van Cvetkovic.”

Minder naïviteit, meer maturiteit

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Voor Maamar was vooral de manier waarop Anderlecht de wedstrijd aanpakte een teken van vooruitgang. “We hebben een wedstrijd gespeeld die tegelijk intens en efficiënt was, met meer inzet en maturiteit”, stelt hij. "We hebben geleerd uit de wedstrijd tegen Gent."