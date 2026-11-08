Antwerp heeft toch iets om zich aan op te trekken: beloftenploeg draait op volle toeren

Terwijl het bij de A-ploeg van Antwerp momenteel moeilijk loopt, is er bij de Young Reds wel reden tot tevredenheid. De beloftenploeg blijft de overwinningen opstapelen en boekte zaterdag alweer een nieuwe driepunter.

Op bezoek bij Eendracht Termien trokken de Antwerpse youngsters met 0-2 aan het langste eind. Het was meteen hun vierde overwinning op rij. Een reeks waar ze op de Bosuil momenteel alleen maar jaloers op kunnen zijn.

Young Reds zitten op een stevige winning streak

De Young Reds namen de wedstrijd in Limburg meteen in handen. Muhammadali Urinboev beloonde het overwicht na 28 minuten met de openingstreffer. Die 0-1 bleef ook tot aan de rust op het scorebord staan.

Na de pauze probeerde Termien nog terug te komen, maar de Antwerpse beloften hielden goed stand. Louie Van Gelder maakte in de 73ste minuut een einde aan de spanning door de voorsprong te verdubbelen.

Een voorbeeld voor de A-ploeg?

De cijfers spreken voor zich: Antwerp won zijn laatste vier wedstrijden en verloor slechts één keer in de voorbije vijf matchen. Vorige week werd ook al stevig uitgehaald tegen de Kempen, dat met 7-0 voor de bijl ging.



De Young Reds kunnen volgende zaterdag zelfs hun vijfde opeenvolgende zege boeken. Dan ontvangen ze Rupel Boom.