Antwerp raakt niet uit het dal: opvallend signaal over toekomst van Compper

Antwerp heeft zaterdagavond opnieuw punten laten liggen. De Great Old kwam tegen Lommel niet verder dan een 2-2-gelijkspel en blijft daardoor onderaan het klassement hangen. De druk op trainer Marvin Compper blijft groot, maar binnen de spelersgroep klinkt alvast een duidelijk signaal.

Antwerp kwam tegen Lommel twee keer op voorsprong, maar gaf die telkens weer uit handen. Met amper elf punten uit elf wedstrijden blijven de resultaten bijzonder teleurstellend. Toch wil Xander Dierckx de verantwoordelijkheid niet bij zijn trainer leggen.

Dierckx verdedigt Compper

"We weten dat er druk op hem staat, maar dat is bij ons geen item", vertelde Dierckx aan Het Nieuwsblad. De middenvelder benadrukte dat de spelersgroep nog altijd volledig achter de Duitse coach staat.

"We hebben nog steeds het volle vertrouwen in de coach. Wij spelers moeten naar onszelf kijken. Of de coach ons nog scherper kan krijgen? Neen, die verantwoordelijkheid ligt zeker bij ons", maakte Dierckx duidelijk. De spelers steken dus vooral de hand in eigen boezem na de zoveelste tegenvaller.

Compper twijfelt zelf niet aan toekomst

Ook Compper zelf liet na de wedstrijd weinig twijfel bestaan over zijn verwachtingen. Bij DAZN kreeg hij de vraag of hij na de interlandbreak nog op de bank van Antwerp zou zitten. "Ik denk van wel", antwoordde de trainer.

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Volgens Het Laatste Nieuws krijgt Compper ook effectief het vertrouwen van het Antwerpse bestuur om verder te werken. De Duitse coach zou na de interlandbreak dus gewoon aan het roer blijven. Dan wacht Antwerp een verplaatsing naar Zulte Waregem, waar de Great Old dringend opnieuw punten moet pakken.