Belgische topclub stevig door de mangel gehaald

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Belgische topclub stevig door de mangel gehaald
Foto: © photonews

Er is de laatste weken en maanden veel kritiek op RSC Anderlecht, maar zij zijn niet de enige ploeg die het moeilijk heeft. Ook KRC Genk krijgt steeds meer kritiek van de analisten, al is daar ook wel een reden voor te bedenken.

Olivier Deschacht opende de debatten in Ongefilterd: “De flankspelers zijn ook niet meer wat ze geweest zijn bij KRC Genk. Het duurt allemaal veel te lang voor er voorzetten komen, Erenbjerg is ook niet echt een toptransfer gebleken tot dusver.”

“Tijd nodig? Als je goed bent, dan komt dat sneller. Als je goed kan voetballen, dan heb je toch geen aanpassingsperiode nodig? Als je goed bent, dan ben je goed. Mijn eerste wedstrijd bij Lokeren of Zulte Waregem was ik meteen mee met die gasten.”

Het gaat niet goed met KRC Genk dit seizoen

“Ze spelen bij Genk ook geen Europees voetbal. Het gaat al een paar jaar wat minder, sinds ze in januari met een voorsprong van tien punten Onuachu lieten vertrekken. Dat wordt nu nog altijd cash betaald door Genk. Dat was echt een heel dure fout.”

Radja Nainggolan pikte meteen in: “Genk heeft vorig jaar een minder seizoen gedraaid en ze hebben geen Europees voetbal gehaald. Dit seizoen wilden ze beter doen, maar gaat het ook weeral wat bergaf naar mijn gevoel.”

Heeft KRC Genk een noodzaak om te verkopen?

“Wat de ambitie is van KRC Genk? De Challenger Pro League winnen”, kon er een lachje af bij Stijn Stijnen. “Ze speelden met zeven spelers van de A-kern bij Jong Genk. De grootste druk ligt op de uitgaande transfers. Als je leeft onder een stramien van altijd moeten verkopen … de druk is enorm en elk jaar doen ze dat.”

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“Er is veel druk op De Condé en dergelijke meer, maar jaar in jaar uit moeten ze die transfers doen en dat is zijn verdienste. Je kan niet zeggen dat hij slecht werk levert, want hij houdt de club in leven. Ze kunnen niet rekenen op externe sponsors en dat zorgt voor het jojo-effect. Na een topjaar volgt vaak een minder jaar, maar de supporters van Genk moeten dat accepteren."

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