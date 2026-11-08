Bijltjesdag in de Jupiler Pro League: na Still ook deze coach op straat?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Bijltjesdag in de Jupiler Pro League: na Still ook deze coach op straat?
Foto: © Photonews

Wordt Edward Still dit weekend de enige ontslagen trainer in de Jupiler Pro League? Na de nieuwe misstap van Antwerp tegen Lommel is dat allerminst zeker. De interlandbreak staat voor de deur en kan wel eens fataal worden voor de Duitse coach Marvin Compper.

De knappe zege tegen Sporting Charleroi van twee weken geleden heeft Antwerp blijkbaar geen echte ommekeer bezorgd. Dat bleek zaterdagavond opnieuw tegen Lommel.

De Great Old kwam twee keer op voorsprong, maar gaf die bonus ook twee keer weg en bleef zo steken op een gelijkspel tegen de promovendus. Lommel had in de openingsfase zelfs al de kans laten liggen om via een strafschop op voorsprong te komen.

11 op 33 is té weinig voor Royal Antwerp FC

Na elf speeldagen staat Antwerp, in afwachting van de andere resultaten van het weekend, op de (volgens de supporters) 12+1e plaats. Met 11 punten op 33 is de balans bijzonder mager voor een club met de ambities van de Great Old.

Die tegenvallende resultaten kunnen de positie van Marvin Compper onder zware druk zetten. De Duitse trainer lijkt voorlopig geen oplossing te vinden om de negatieve spiraal te doorbreken. Xander Dierckx wilde na de wedstrijd echter niet met de vinger naar zijn coach wijzen.

Compper onder druk, spelers nemen verantwoordelijkheid

"Het is niet de fout van de trainer", vertelde de jonge speler aan Gazet van Antwerpen. "We hebben nog altijd het volle vertrouwen in de trainer. Wij spelers moeten naar onszelf kijken. De coach kan er niets aan doen, de verantwoordelijkheid ligt volledig bij ons."

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De vraag is nu of het nieuwe bestuur van Antwerp daar tijdens de interlandbreak hetzelfde over denkt. Zeker gezien er een interlandbreak aankomt, lijkt het niet meer dan logisch dat de positie van de coach minstens opnieuw in vraag zal worden gesteld. Met welke gevolgen? Wait and see ...

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