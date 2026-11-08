Christos Tzolis zorgt voor ophef bij Arsenal: Arteta grijpt in

Christos Tzolis heeft bij Arsenal voor een opmerkelijke situatie gezorgd. De voormalige smaakmaker van Club Brugge zou onbedoeld informatie over de opstelling van de Londense topclub hebben prijsgegeven. Trainer Mikel Arteta heeft volgens Engelse media inmiddels maatregelen genomen om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden.

De aanleiding is opvallend. Tzolis is een fervent speler van Fantasy Premier League, het populaire spel waarbij supporters hun eigen ploeg samenstellen met voetballers uit de Engelse competitie. Voor de wedstrijd tegen Liverpool had de Griek zichzelf in zijn fantasyploeg opgesteld. Dat bleek achteraf een bijzonder ongelukkige keuze.

Arteta wil geen risico's meer nemen

Oplettende supporters merkten de keuze van Tzolis op en vermoedden daardoor dat hij tegen Liverpool in de basis zou staan. Die voorspelling bleek ook te kloppen. Zonder het te beseffen had de voormalige Club Brugge-speler dus mogelijk gevoelige informatie over de plannen van zijn trainer verklapt.

Volgens The Sun heeft Arteta daarop een interne vergadering gehouden. De Spaanse trainer zou hebben beslist dat spelers en stafleden voortaan geen voetballers van Arsenal meer mogen opnemen in hun fantasyploegen. Op die manier wil hij voorkomen dat tegenstanders vroegtijdig aanwijzingen krijgen over zijn opstelling.

Tzolis past zich meteen aan

De Griek lijkt de boodschap alvast begrepen te hebben. Hij gebruikte zijn wildcard, waarmee hij meerdere wijzigingen aan zijn fantasyploeg kon doorvoeren, en verwijderde alle Arsenal-spelers uit zijn selectie. Ook een medewerker van de club zou dezelfde beslissing hebben genomen.



Voor Tzolis krijgt een onschuldige hobby zo een onverwacht staartje. De aanvaller, die afgelopen zomer voor ongeveer 40 miljoen euro de overstap maakte van Club Brugge naar Arsenal, heeft zijn trainer onbedoeld extra kopzorgen bezorgd.