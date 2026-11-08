Davy Roef als de grote held: KAA Gent bibbert tot de laatste minuut tegen KV Kortrijk

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Davy Roef als de grote held: KAA Gent bibbert tot de laatste minuut tegen KV Kortrijk
Foto: © Photonews
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KAA Gent heeft zondagmiddag een bijzonder moeizame overwinning geboekt tegen KV Kortrijk. De Buffalo's haalden het met 1-0 dankzij een doelpunt van Abdelkahar Kadri, maar mochten vooral doelman Davy Roef bedanken. Die stopte in de slotfase een strafschop van Thierry Ambrose en voorkwam zo dat Gent alsnog twee punten uit handen gaf.

Gent nam in de openingsfase het initiatief, al leverde dat aanvankelijk weinig grote kansen op. Hyllarion Goore zorgde voor dreiging met zijn snelheid, terwijl Kadri de lijnen probeerde uit te zetten op het middenveld. Kortrijk hield lange tijd goed stand en probeerde zelf af en toe gevaarlijk te worden. Toch was het de thuisploeg die na 32 minuten de ban brak. Tibe De Vlieger zette een knappe aanval op, waarna Momodou Sonko de bal richting Tiago Araújo stuurde. De Portugees bracht het leer voor doel, waar Kadri eenvoudig kon afwerken: 1-0.

Kortrijk neemt wedstrijd in handen

Na de rust veranderde het wedstrijdbeeld volledig. Kortrijk, dat Brecht Dejaegere tussen de lijnen had gebracht, kwam een stuk sterker voor de dag. De bezoekers namen het initiatief over en dwongen Gent steeds verder achteruit. De Buffalo's hadden het bijzonder moeilijk om de bal in de ploeg te houden en zagen hun tegenstander steeds nadrukkelijker op zoek gaan naar de gelijkmaker. Van het overwicht uit de eerste helft bleef nauwelijks iets over.

De thuisploeg ontsnapte al vroeg in de tweede helft aan een tegendoelpunt. Maksim Paskotsi leverde de bal zomaar in bij Ambrose, die plots een uitstekende mogelijkheid kreeg. De verdediger kon zijn eigen fout echter nog herstellen met een belangrijke tackle. Even later kreeg ook Goduine Koyalipou een kans, maar zijn poging vloog over het doel. Rik De Mil probeerde met enkele wissels opnieuw meer controle te krijgen, zonder veel succes.

Roef ontpopt zich tot matchwinnaar

Kortrijk bleef geloven in een resultaat en kreeg zo'n tien minuten voor tijd bijna de ultieme beloning. Na een fase in het Gentse strafschopgebied werd scheidsrechter Jan Boterberg naar het VAR-scherm geroepen. Na het bekijken van de beelden wees hij naar de stip. Thierry Ambrose kreeg zo de uitgelezen mogelijkheid om zijn ploeg alsnog een punt te bezorgen. De spanning was plots helemaal terug in de Planet Group Arena.


Maar Davy Roef dacht daar anders over. De Gentse aanvoerder koos de juiste hoek en hield de strafschop van Ambrose knap uit zijn doel. Daarmee groeide hij uit tot de grote held van de namiddag. Gent hield uiteindelijk de drie punten thuis, maar overtuigend was de prestatie allerminst. Vooral na de pauze liet Kortrijk zien dat het de Buffalo's bijzonder lastig kon maken. De bezoekers bleven met lege handen achter, terwijl Gent dankzij zijn doelman aan bijzonder duur puntenverlies ontsnapte.

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