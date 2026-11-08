Droomstart voor Jonas De Roeck: STVV verplettert Zulte Waregem

STVV heeft de elfde speeldag van de Jupiler Pro League afgesloten met een overtuigende 4-1-zege tegen Zulte Waregem. De Kanaries hadden na een moeilijke periode dringend punten nodig en maakten op Stayen meteen indruk. Voor de pas aangestelde Jonas De Roeck werd het zo een bijzonder geslaagde start.

De thuisploeg schoot als een komeet uit de startblokken. Na amper zeven minuten opende Shion Shinkawa de score na een scherpe voorzet van Vanwesemael. Vijf minuten later was het opnieuw raak: Vanwesemael zette nog eens goed voor en Nelson Ishiwatari kopte de 2-0 tegen de netten.

Zulte Waregem brengt de spanning terug

Essevee leek al vroeg tegen een zware avond aan te kijken, maar reageerde snel. Na veertien minuten profiteerde Zalán Átrok van gebrekkige communicatie in de Truiense defensie om de aansluitingstreffer binnen te leggen. Plots was er weer spanning op Stayen.

STVV liet zich daardoor niet van de wijs brengen en kreeg voor rust nog kansen om de voorsprong uit te diepen. Gabriël moest onder meer redding brengen op een poging van Pupe. Aan de overkant liet Zulte Waregem enkele mogelijkheden onbenut, waardoor de 2-1 ook bij de rust op het bord stond.

Sebaoui en Matsuzawa beslissen de wedstrijd

Na de pauze hield STVV de controle en bleef het gevaarlijk. In de 64ste minuut ging Mbuku neer na contact met Cappelle en wees de scheidsrechter naar de stip. Na wat discussie over wie de penalty mocht nemen, zette Ilias Sebaoui de elfmeter feilloos om: 3-1.

Twee minuten later was de wedstrijd helemaal beslist. Invaller Kaito Matsuzawa werd diep gestuurd door Sissako, zag doelman Gabriël uit zijn doel staan en lobde de bal knap over hem heen. De 4-1 was een fraaie bekroning van de Truiense avond.





Het werd voor Zulte Waregem nog een stuk pijnlijker toen Youssoupha Mbodji in de 74ste minuut rood kreeg. Hij trok Matsuzawa neer toen die alleen op weg was naar doel. STVV kon de wedstrijd rustig uitspelen en boekte zo een belangrijke overwinning na een moeilijke periode. De Roeck heeft zijn eerste opdracht alvast met glans volbracht.