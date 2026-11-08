Edward Still plots ontslagen bij La Louvière: voorzitter onthult opvallende details

Edward Still plots ontslagen bij La Louvière: voorzitter onthult opvallende details
Foto: © photonews
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Edward Still wist zaterdagavond niet dat een nederlaag tegen Cercle Brugge hem zijn job kon kosten. RAAL La Louvière-voorzitter Salvatore Curaba nam de beslissing pas tijdens de wedstrijd, nadat hij te weinig beterschap zag in het spel van zijn ploeg. De clubleiding moet nu op zoek naar een nieuwe trainer.

Bij DAZN en later ook op zijn persconferentie maakte Salvatore Curaba zaterdagavond het ontslag van Edward Still bekend. RAAL La Louvière had net verloren van Cercle Brugge, waarna de voorzitter meteen ingreep.

Volgens Curaba was er vooraf nochtans geen ultimatum gecommuniceerd aan zijn coach. Hij wist niet dat een nederlaag hem zijn plaats kon kosten. We hebben hem tot het einde proberen te steunen, maar als bestuur moet je ook vasthouden aan de doelstellingen, vertelde de sterke man van Les Loups.

Doelstelling niet gehaald

RAAL wilde in zijn laatste drie wedstrijden voor de interlandbreak vijf of zes punten pakken. De teller bleef echter steken op drie. Na de zware ontgoocheling in Charleroi kwam er tegen Cercle Brugge geen reactie die de voorzitter kon overtuigen.

Curaba benadrukte volgens L'Avenir dat het ontslag niet al voor de aftrap vastlag. Ik heb die beslissing tijdens de match genomen. Voor deze zaterdag had ik niets beslist. Ik dacht er wel aan, maar vooral in de tweede helft is het concreet geworden.

Te weinig vooruitgang in het spel

De voorzitter zag vooral een collectief falen tegen Cercle. Als we in Charleroi een sterke wedstrijd hadden gespeeld... Er was vooruitgang zichtbaar in het spel, maar nu zie ik onvoldoende evolutie, luidde zijn analyse.

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Zo kwam er een einde aan het avontuur van Still bij RAAL, vlak voor de interlandperiode. Curaba neemt daarbij ook zelf zijn verantwoordelijkheid. Dit is een grote mislukking voor ons als bestuur. Ik voel me meer verantwoordelijk dan Edward, besloot hij. De zoektocht naar een opvolger is nu volop aan de gang.

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