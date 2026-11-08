Ex-Club Brugge-parel kan voor 80 miljoen euro vertrekken: Arsenal zet volgende stap

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Ex-Club Brugge-parel kan voor 80 miljoen euro vertrekken: Arsenal zet volgende stap

Antonio Nusa blijft indruk maken in Duitsland en dat is ook de Engelse topclubs niet ontgaan. De voormalige aanvaller van Club Brugge is bezig aan een uitstekend seizoen bij RB Leipzig en wordt nadrukkelijk gevolgd vanuit de Premier League. Volgens het Duitse Bild zou zijn volgende transfer weleens 80 miljoen euro kunnen opleveren.

De 21-jarige Noor heeft dit seizoen een enorme stap vooruitgezet. Hij staat al op 14 rechtstreekse doelpuntbijdragen in alle competities samen. Daarmee heeft hij zijn beste seizoen uit 2024/25 nu al geëvenaard en zelfs beter gedaan. Bij Leipzig waren de verwachtingen hooggespannen, maar Nusa lijkt die voorlopig helemaal waar te maken.

Arsenal onderneemt al actie

Vooral Arsenal zou bijzonder gecharmeerd zijn door de voormalige smaakmaker van Club Brugge. Volgens Bild stuurde de Londense topclub zelfs een delegatie naar de Champions League-wedstrijd tussen RB Leipzig en Manchester City om Nusa persoonlijk aan het werk te zien.

Trainer Mikel Arteta zou vooral onder de indruk zijn van de veelzijdigheid, atletische kwaliteiten en tactische discipline van de Noor. Arsenal is echter lang niet de enige geïnteresseerde club. Ook Liverpool, Tottenham, Newcastle United, Aston Villa en Crystal Palace zouden Nusa nauwlettend volgen.

Leipzig denkt aan monsterbedrag

Een vertrek tijdens de wintermercato lijkt voorlopig uitgesloten. RB Leipzig wil zijn sterkhouder niet midden in het seizoen verliezen, tenzij er een uitzonderlijk bod op tafel komt. Voor komende zomer wordt zijn mogelijke transfersom intern volgens Bild op maximaal 80 miljoen euro geschat.


Dat zou een indrukwekkende evolutie betekenen voor Nusa, die in de zomer van 2024 voor ongeveer 21 miljoen euro van Club Brugge naar Leipzig verhuisde. De Duitse club zou komende zomer opnieuw aanzienlijke transferinkomsten willen realiseren. Als Nusa zijn huidige vorm doortrekt, kan hij daarbij een hoofdrol spelen.

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Antonio Nusa

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