Ex-Genk-spits Tolu Arokodare maakt opnieuw diepe indruk in Nederland

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Ex-Genk-spits Tolu Arokodare maakt opnieuw diepe indruk in Nederland
Foto: © photonews

Tolu Arokodare heeft zich in Nederland van zijn beste kant laten zien. De voormalige spits van KRC Genk, die tegenwoordig voor Ajax speelt, zorgde tijdens een interview met ESPN voor een opvallend moment. Een cameraman kreeg een verkeersboete, waarop de Nigeriaan spontaan besloot in te grijpen.

ESPN had een interview gepland met Arokodare op het trainingscomplex van Ajax. De aanvaller had echter gevraagd om het afgesproken tijdstip te wijzigen, waardoor een cameraman zich plots moest haasten om op tijd aanwezig te zijn. Onderweg reed hij te snel en werd hij door de politie beboet.

Tolu neemt verantwoordelijkheid

Het opmerkelijke was dat Arokodare vervolgens zelf ook nog te laat op de afspraak verscheen. Toen hij na het interview hoorde wat de cameraman was overkomen, voelde de voormalige Genk-spits zich verantwoordelijk voor de situatie.

"Het is mijn schuld. Ik betaal de boete. E-mail hem maar naar mij. Ik had een andere tijd gezegd en toen kwam ik weer te laat, dus sorry", vertelde Arokodare volgens ESPN Vandaag.

Cameraman kan het nauwelijks geloven

De cameraman wist niet goed wat hij hoorde en vroeg meermaals of de aanvaller het werkelijk meende. Arokodare bleef bij zijn standpunt en kreeg een bijzonder dankbare reactie. "Heel erg bedankt. Je bent gek, bedankt", klonk het.


De Nigeriaan maakt ondertussen ook sportief indruk bij Ajax. De Amsterdammers huren hem dit seizoen van Wolverhampton Wanderers, met een aankoopoptie. Na zijn succesvolle periode bij KRC Genk heeft Arokodare in Nederland opnieuw zijn draai gevonden, maar dit keer trekt hij vooral buiten het veld de aandacht.

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