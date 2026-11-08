Franse media maken Rode Duivel Godts helemaal af: dit is volgens hen het probleem

Mika Godts kreeg zaterdagavond een mooie kans bij Paris Saint-Germain. De Belgische aanvaller mocht in de basis starten tegen Troyes, maar kon de Franse pers niet overtuigen. Ondanks de 1-0-zege van PSG kreeg hij na afloop bijzonder strenge beoordelingen.

De Parijzenaren hadden een doelpunt van Illia Zabarnyi nodig om de drie punten thuis te houden. Godts, die afgelopen zomer voor 45 miljoen euro overkwam van Ajax, kreeg op de linkerflank een basisplaats. Tot dusver moest hij het bij zijn nieuwe club vooral met invalbeurten stellen.

Franse kranten zien te weinig initiatief

L’Équipe was bijzonder streng en gaf de Belg amper een 4 op 10. “In zijn twee laatste Ligue 1-optredens was hij drie keer beslissend, maar de Belg slaagde er niet in om op die dynamiek voort te bouwen. Hij was te onzichtbaar op zijn linkerflank en slaagde er geen enkel moment in om invloed uit te oefenen op de wedstrijd”, klonk het.

Ook Le Parisien kwam tot dezelfde conclusie en beoordeelde Godts met een 4. “Na zijn twee recente goals was hij echt veel te timide. Hij zal echt beter moeten gaan presteren”, schreef de lokale krant. De verwachtingen liggen duidelijk hoog bij de Belgische miljoenenaankoop.

RMC ziet wel degelijk bijzondere kwaliteiten

Bij RMC Foot werd de technische bagage van Godts wel erkend, maar ook daar klonk de kritiek dat hij veel meer initiatief moet nemen. “Hij heeft een geweldige controle over de bal, maar hij is veel te verlegen op het veld. Hij moet zijn vinger opsteken en de lakens gaan uitdelen, want zijn aanname heeft iets weg van Lionel Messi.”

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De boodschap van de Franse media is duidelijk: Godts beschikt over het nodige talent, maar moet dat veel nadrukkelijker tonen. Zijn basisplaats tegen Troyes was een uitgelezen kans om zich te bewijzen. Voorlopig heeft hij de Franse pers echter niet kunnen overtuigen.