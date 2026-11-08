Gianni Infantino krijgt opvallende boost bij FIFA-voorzittersverkiezing

Gianni Infantino wil ondanks aanhoudende kritiek voorzitter van de FIFA blijven. De Zwitser krijgt daarbij extra rugdekking vanuit het Caribisch gebied.

Met de volgende FIFA-voorzittersverkiezing in zicht wil Gianni Infantino zijn mandaat verlengen. De Zwitserse voorzitter is echter niet onomstreden. Onder meer de UEFA en CONCACAF hebben bedenkingen bij zijn beleid aan de top van de wereldvoetbalbond.

Infantino ligt vooral onder vuur wegens zijn plannen om private investeerders te betrekken bij grote internationale competities. Toch zet hij zijn campagne voort en probeert hij federaties met stemrecht achter zich te scharen.

Caribische steun kan zwaar doorwegen

Tijdens een bezoek aan het Caribisch gebied sprak Infantino over een mogelijke verhoging van de financiële steun. Voor kleinere voetbalbonden is dat een aantrekkelijk vooruitzicht: zij zijn deels afhankelijk van die middelen om infrastructuur uit te bouwen en hun nationale ploegen verder te ontwikkelen.

De Caribische Voetbalunie heeft intussen aangekondigd de kandidatuur van Infantino te steunen. De organisatie vertegenwoordigt 31 landen, waarvan er 25 stemgerechtigd zijn. Daarbij verwees de unie naar de steun die de FIFA al heeft geboden.

Tegenkandidaten dienen zich aan



Infantino krijgt wel concurrentie van onder anderen Ramon Vega en Kozo Tashima. De strijd om het voorzitterschap van de FIFA is dus nog lang niet beslist.