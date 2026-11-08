Hans Vanaken woedend na topper tegen Anderlecht: "Slaat nergens op, schaf het gewoon af"

Club Brugge bleef zondagmiddag steken op een 1-1-gelijkspel tegen Anderlecht. Hans Vanaken kon na afloop maar moeilijk vrede nemen met het resultaat. De aanvoerder van blauw-zwart was vooral bijzonder kwaad over de gelijkmaker van paars-wit, die volgens hem nooit had mogen tellen.

Bij DAZN liet Vanaken duidelijk verstaan dat hij een overtreding had gezien in de aanloop naar het doelpunt. Volgens de middenvelder trok Mihajlo Cvetkovic aan het shirt van Brandon Mechele, waardoor de Anderlecht-speler een beslissend voordeel kreeg.

Vanaken begrijpt beslissing niet

"In mijn ogen moet hij altijd afgekeurd worden", reageerde Vanaken bijzonder scherp. "Hij gebruikt het voordeel van aan hem te trekken, en hij is weg. Dit kun je niet laten doorgaan."

Voor de aanvoerder van Club Brugge was er geen enkele twijfel mogelijk. "Hij trekt hem gewoon aan het truitje. Het slaat gewoon nergens op", klonk het bijzonder gefrustreerd.

Ook VAR krijgt stevige kritiek

Vooral het feit dat de VAR niet ingreep, zorgde voor grote ergernis bij Vanaken. "Ik kan dit niet begrijpen als er een VAR is. Schaf het gewoon af, ik word er een beetje boos van", haalde hij stevig uit.

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De frustratie zat duidelijk diep bij de Brugse aanvoerder. Vanaken had zijn 500e wedstrijd in de Jupiler Pro League nog opgeluisterd met een doelpunt, maar zag Anderlecht uiteindelijk langszij komen. Dat die gelijkmaker volgens hem voorafgegaan werd door een overtreding, maakte het puntenverlies alleen maar zuurder.