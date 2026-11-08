Het blijft maar mislopen voor Ruud Vormer: spelers doorbreken stilte

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Het blijft maar mislopen voor Ruud Vormer: spelers doorbreken stilte

Ruud Vormer beleeft bijzonder moeilijke weken als trainer van FC Knokke. De voormalige aanvoerder van Club Brugge zag zijn ploeg zaterdag voor de vijfde keer op rij verliezen. Toch hoeft de Nederlander voorlopig niet te vrezen voor een gebrek aan vertrouwen binnen zijn spelersgroep.

De resultaten van Knokke staan in schril contrast met de ambities van de kustploeg. Ook op het veld van Dessel Sport liep het opnieuw fout. Lange tijd leek een gelijkspel mogelijk, maar Hannes Smolders bezorgde de thuisploeg in de slotfase alsnog de overwinning: 1-0.

Spelers nemen Vormer in bescherming

Ondanks de aanhoudende nederlagen blijft de kleedkamer achter Vormer staan. Aanvaller Mauro Trari benadrukt in Gazet van Antwerpen dat de trainer niet verantwoordelijk is voor de tegenvallende prestaties.

"Nee, aan de trainer ligt het niet. Er is zeker nog voldoende vertrouwen in hem. Tactisch staat het goed en we trainen daar ook voldoende op, maar het komt er gewoon niet uit in de wedstrijden", klinkt het bij Trari.

Volgens de aanvaller zit het probleem vooral tussen de oren. Knokke heeft dringend nood aan een positief resultaat om opnieuw vertrouwen te tanken. Zelf kan Trari voorlopig niet helpen om het tij te keren. Hij herstelt van een kuitbeenbreuk en verwacht pas rond Nieuwjaar opnieuw inzetbaar te zijn.

Twee belangrijke wedstrijden op komst

Voor Vormer volgen nu twee wedstrijden die bijzonder belangrijk kunnen worden. Volgende zondag ontvangt Knokke Tienen, waarna een verplaatsing naar competitieleider Mandel wacht.

De Nederlander krijgt dus nog altijd de steun van zijn spelers, maar de sportieve realiteit blijft hard. Na vijf opeenvolgende nederlagen wordt de roep om een ommekeer steeds groter. De komende weken moeten uitwijzen of Vormer zijn ploeg opnieuw op de rails krijgt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Ruud Vormer

Meer nieuws

LIVE: Ongelooflijk! Anderlecht scoort bij zijn eerste kans: 1-1 Live

LIVE: Ongelooflijk! Anderlecht scoort bij zijn eerste kans: 1-1

14:49
🎥 Kevin De Bruyne zal gevloekt hebben: Napoli beleeft frustrerende namiddag

🎥 Kevin De Bruyne zal gevloekt hebben: Napoli beleeft frustrerende namiddag

14:37
OHL-coach Timmy Simons viseert Belgische voetbalbond: "Dan is het kot weer te klein"

OHL-coach Timmy Simons viseert Belgische voetbalbond: "Dan is het kot weer te klein"

14:20
Nieuwe dreun voor Kompany: Eberl bevestigt pijnlijk nieuws

Nieuwe dreun voor Kompany: Eberl bevestigt pijnlijk nieuws

14:00
LIVE: Leko kiest voor Tsawa, Lemaréchal en Vermant, Vitor Bruno behoudt vertrouwen in zijn elf Live

LIVE: Leko kiest voor Tsawa, Lemaréchal en Vermant, Vitor Bruno behoudt vertrouwen in zijn elf

12:29
Ex-Genk-spits Tolu Arokodare maakt opnieuw diepe indruk in Nederland

Ex-Genk-spits Tolu Arokodare maakt opnieuw diepe indruk in Nederland

13:20
Onaangename verrassing voor Leko: Club Brugge ziet plannen plots in duigen vallen vlak voor topper

Onaangename verrassing voor Leko: Club Brugge ziet plannen plots in duigen vallen vlak voor topper

12:44
Johan Boskamp met vernieuwde moed voor Club - Anderlecht: "Leuk dat hij aan alles schijt heeft"

Johan Boskamp met vernieuwde moed voor Club - Anderlecht: "Leuk dat hij aan alles schijt heeft"

12:30
Mark Van Bommel heeft een parel bij de Duivels: "Ik zie er iets van Messi in"

Mark Van Bommel heeft een parel bij de Duivels: "Ik zie er iets van Messi in"

12:00
Italiaanse en Engelse topclubs azen op toptalent KRC Genk (met verleden bij KAA Gent)

Italiaanse en Engelse topclubs azen op toptalent KRC Genk (met verleden bij KAA Gent)

11:30
Live. Transfernieuws 8/11: Acheampong had zomaar terug in België kunnen spelen

Live. Transfernieuws 8/11: Acheampong had zomaar terug in België kunnen spelen

11:00
Belgische voetbalbond stelt nieuwe bondscoach voor: ex-speelster wordt T1

Belgische voetbalbond stelt nieuwe bondscoach voor: ex-speelster wordt T1

10:40
LIVE SPEELDAG 11: eerst droomdebuut, dag later rode kaart voor Standard-speler

LIVE SPEELDAG 11: eerst droomdebuut, dag later rode kaart voor Standard-speler

10:20
1
Puzzelwerken Leko, roteerwerken Bruno? Dit zijn de vermoedelijke opstellingen voor Club Brugge-Anderlecht

Puzzelwerken Leko, roteerwerken Bruno? Dit zijn de vermoedelijke opstellingen voor Club Brugge-Anderlecht

10:00
Bijltjesdag in de Jupiler Pro League: na Still ook deze coach op straat?

Bijltjesdag in de Jupiler Pro League: na Still ook deze coach op straat?

09:40
15
Johan Boskamp is messcherp voor RSC Anderlecht

Johan Boskamp is messcherp voor RSC Anderlecht

09:20
'Real Madrid denkt aan tweede JPL-bekende om Courtois op te volgen'

'Real Madrid denkt aan tweede JPL-bekende om Courtois op te volgen'

09:00
3
JPL-club slaat meteen toe na zaterdagavondwedstrijd en ontslaat coach

JPL-club slaat meteen toe na zaterdagavondwedstrijd en ontslaat coach

08:40
4
LIVE: Kan Anderlecht de indrukwekkende reeks van Club Brugge een halt toeroepen? Leko moet alvast puzzelen

LIVE: Kan Anderlecht de indrukwekkende reeks van Club Brugge een halt toeroepen? Leko moet alvast puzzelen

08:00
Belgische topclub stevig door de mangel gehaald

Belgische topclub stevig door de mangel gehaald

08:20
2
Gianni Infantino krijgt opvallende boost bij FIFA-voorzittersverkiezing

Gianni Infantino krijgt opvallende boost bij FIFA-voorzittersverkiezing

07:00
Twee dure gemiste strafschoppen: Cercle Brugge komt goed weg tegen La Louvière

Twee dure gemiste strafschoppen: Cercle Brugge komt goed weg tegen La Louvière

22:54
1
Antwerp en Lommel zorgen voor spektakel, maar de Bosuil blijft op zijn honger

Antwerp en Lommel zorgen voor spektakel, maar de Bosuil blijft op zijn honger

22:44
13
🎥 Arthur Theate beleeft bijzondere avond in Italië en maakt het verschil

🎥 Arthur Theate beleeft bijzondere avond in Italië en maakt het verschil

22:35
1
Hasi beleeft waanzinnige avond tegen Galatasaray: twee ex-JPL-spelers in hoofdrol

Hasi beleeft waanzinnige avond tegen Galatasaray: twee ex-JPL-spelers in hoofdrol

22:17
3
Door het oog van de naald: Beerschot zorgt voor spektakel in de allerlaatste minuut

Door het oog van de naald: Beerschot zorgt voor spektakel in de allerlaatste minuut

22:06
9
Na alle heisa: Napoli hakt knoop door over Kevin De Bruyne

Na alle heisa: Napoli hakt knoop door over Kevin De Bruyne

21:45
Doku en Manchester City krijgen nieuwe klap: het wordt steeds pijnlijker

Doku en Manchester City krijgen nieuwe klap: het wordt steeds pijnlijker

21:15
Gefrustreerde Vanderbiest moet het toegeven na nederlaag KV Mechelen: “Dat is pijnlijk”

Gefrustreerde Vanderbiest moet het toegeven na nederlaag KV Mechelen: “Dat is pijnlijk”

21:00
2
Na 0-4 volgt 0-5: Clement laat Engeland met open mond achter en heeft nog een boodschap

Na 0-4 volgt 0-5: Clement laat Engeland met open mond achter en heeft nog een boodschap

20:40
KV Mechelen beleeft frustrerende avond tegen OH Leuven en krijgt er nog klap bovenop

KV Mechelen beleeft frustrerende avond tegen OH Leuven en krijgt er nog klap bovenop

20:15
Nieuwe klap voor Cercle Brugge: slecht nieuws over drie spelers

Nieuwe klap voor Cercle Brugge: slecht nieuws over drie spelers

20:00
2
Charaï is het beu bij Westerlo na afgang tegen Charleroi: “Dat moet snel ophouden”

Charaï is het beu bij Westerlo na afgang tegen Charleroi: “Dat moet snel ophouden”

19:40
Mike Penders doorbreekt stilte na pijnlijke blunder bij Chelsea

Mike Penders doorbreekt stilte na pijnlijke blunder bij Chelsea

19:20
KV Mechelen slikt ferme domper tegen OH Leuven

KV Mechelen slikt ferme domper tegen OH Leuven

18:57
Club Brugge mist twee belangrijke pionnen tegen Anderlecht: Leko voert wijzigingen door

Club Brugge mist twee belangrijke pionnen tegen Anderlecht: Leko voert wijzigingen door

18:50
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 3-0 SK Beveren SK Beveren
Westerlo Westerlo 1-5 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
La Louvière La Louvière 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Antwerp Antwerp 2-2 Lommel SK Lommel SK
Club Brugge Club Brugge 1-1 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 16:00 KV Kortrijk KV Kortrijk
Union SG Union SG 18:30 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Dan the Man Dan the Man over Club Brugge - Anderlecht: 1-1 Ratko Svilar Ratko Svilar over Antwerp - Lommel SK: 2-2 We Are The Racingboys We Are The Racingboys over FC Twente - Ajax: 0-1 roodwit1880 roodwit1880 over Bijltjesdag in de Jupiler Pro League: na Still ook deze coach op straat? Supremepony Supremepony over Hasi beleeft waanzinnige avond tegen Galatasaray: twee ex-JPL-spelers in hoofdrol De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Twee dure gemiste strafschoppen: Cercle Brugge komt goed weg tegen La Louvière TIGERMANIA TIGERMANIA over JPL-club slaat meteen toe na zaterdagavondwedstrijd en ontslaat coach storfstievel storfstievel over Belgische topclub stevig door de mangel gehaald Dan the Man Dan the Man over Door het oog van de naald: Beerschot zorgt voor spektakel in de allerlaatste minuut Jan Vercammen Jan Vercammen over 'Real Madrid denkt aan JPL-bekende om Courtois op te volgen' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved