Het blijft maar mislopen voor Ruud Vormer: spelers doorbreken stilte

Ruud Vormer beleeft bijzonder moeilijke weken als trainer van FC Knokke. De voormalige aanvoerder van Club Brugge zag zijn ploeg zaterdag voor de vijfde keer op rij verliezen. Toch hoeft de Nederlander voorlopig niet te vrezen voor een gebrek aan vertrouwen binnen zijn spelersgroep.

De resultaten van Knokke staan in schril contrast met de ambities van de kustploeg. Ook op het veld van Dessel Sport liep het opnieuw fout. Lange tijd leek een gelijkspel mogelijk, maar Hannes Smolders bezorgde de thuisploeg in de slotfase alsnog de overwinning: 1-0.

Spelers nemen Vormer in bescherming

Ondanks de aanhoudende nederlagen blijft de kleedkamer achter Vormer staan. Aanvaller Mauro Trari benadrukt in Gazet van Antwerpen dat de trainer niet verantwoordelijk is voor de tegenvallende prestaties.

"Nee, aan de trainer ligt het niet. Er is zeker nog voldoende vertrouwen in hem. Tactisch staat het goed en we trainen daar ook voldoende op, maar het komt er gewoon niet uit in de wedstrijden", klinkt het bij Trari.

Volgens de aanvaller zit het probleem vooral tussen de oren. Knokke heeft dringend nood aan een positief resultaat om opnieuw vertrouwen te tanken. Zelf kan Trari voorlopig niet helpen om het tij te keren. Hij herstelt van een kuitbeenbreuk en verwacht pas rond Nieuwjaar opnieuw inzetbaar te zijn.

Twee belangrijke wedstrijden op komst

Voor Vormer volgen nu twee wedstrijden die bijzonder belangrijk kunnen worden. Volgende zondag ontvangt Knokke Tienen, waarna een verplaatsing naar competitieleider Mandel wacht.





De Nederlander krijgt dus nog altijd de steun van zijn spelers, maar de sportieve realiteit blijft hard. Na vijf opeenvolgende nederlagen wordt de roep om een ommekeer steeds groter. De komende weken moeten uitwijzen of Vormer zijn ploeg opnieuw op de rails krijgt.