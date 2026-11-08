Hij ging woedend naar huis: dit is de echte reden voor afwezigheid Diakhon tegen Anderlecht

Mamadou Diakhon ontbrak zondagmiddag verrassend bij Club Brugge voor de topper tegen Anderlecht. Blauw-zwart liet voor de wedstrijd weten dat de flankaanvaller niet beschikbaar was, maar gaf daar geen verdere uitleg over. Nu blijkt dat er een disciplinaire sanctie achter zijn afwezigheid zat.

De 21-jarige Diakhon leek nochtans op weg naar een basisplaats. Door de blessure van Jan Virgili had trainer Ivan Leko een vervanger nodig op de flank. Diakhon was daarvoor een logische kandidaat, maar uiteindelijk moest hij de wedstrijd zelfs volledig aan zich voorbij laten gaan.

Diakhon verlaat boos de training

Volgens Het Nieuwsblad liep het mis toen Diakhon tijdens een training te horen kreeg dat hij niet aan de aftrap zou verschijnen tegen Anderlecht. De aanvaller zou bijzonder kwaad gereageerd hebben op die beslissing en besloot daarop de training te verlaten en naar huis te gaan.

Dat gedrag bleef niet zonder gevolgen. Volgens de krant kreeg Diakhon een disciplinaire sanctie, waardoor hij zondag niet op het wedstrijdblad stond. Club Brugge hield het in zijn officiële communicatie bij de mededeling dat de flankaanvaller niet beschikbaar was.

Vervelende situatie voor Club Brugge

Het incident komt op een ongelukkig moment voor Diakhon. De jonge aanvaller probeert zich bij Club Brugge verder te ontwikkelen en had door de afwezigheid van Virgili mogelijk een mooie kans gekregen om zich te tonen in een belangrijke wedstrijd. In plaats daarvan moest hij de topper vanop afstand volgen.

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Diakhon maakte in de zomer van 2025 de overstap van Stade Reims naar Club Brugge. Sindsdien speelde hij 51 wedstrijden voor blauw-zwart, waarin hij drie doelpunten maakte en veertien assists afleverde. Het is voorlopig onduidelijk of de disciplinaire sanctie nog verdere gevolgen zal hebben voor de aanvaller.