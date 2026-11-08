Italiaanse en Engelse topclubs azen op toptalent KRC Genk (met verleden bij KAA Gent)

Werk aan de winkel voor KRC Genk? Mogelijk spelen ze met Assil Saidi binnenkort een van hun toptalentjes kwijt. Diverse ploegen uit het buitenland zouden op hem azen en zelfs lijkt hij ook open te staan voor een vertrek naar het buitenland.

AJ Molenbeek (2015-2017), RWD Molenbeek (2017-2020) en KAA Gent. Dat zijn de jeugdclubs van Assil Saidi, voor hij in 2024 de overstap waagde naar KRC Genk. Daar heeft hij een contract weten te tekenen tot juni 2027.

En dus is de speler binnenkort einde contract bij KRC Genk, waardoor hij ook al stilaan kan uitkijken naar nieuwe uitdagingen, tenzij ze bij Genk alsnog een oplossing voor hem vinden en hem langer in huis kunnen houden.

Beweging rond Assil Saidi

"Er is beweging rond Assil Saidi. Het Belgische talent van Marokkaanse afkomst – dat in de belangstelling staat van de Marokkaanse federatie – heeft aangegeven open te staan ​​voor een vertrek; zijn huidige contract loopt tot juni 2027."

"Verschillende Italiaanse en Engelse clubs houden de situatie nauwlettend in de gaten", aldus transfergoeroe Sacha Tavolieri over de zaak. Verschillende topclubs hebben de jongeling dus op de radar staan en dat kan een incentive zijn om te vertrekken.



Tot op heden is er nog geen concreet bod gekomen op de linkervleugelverdediger, maar als hij kiest om zijn contract gewoon uit te doen, kan hij daarna ook transfervrij vertrekken. Het laatste woord lijkt dus nog niet gezegd in de zaak.