Ivan Leko haalt zwaar uit naar scheidsrechter Vergoote: "Hij was de 'Man van de Match'"

Ivan Leko was na het gelijkspel tussen Club Brugge en Anderlecht bijzonder scherp voor de arbitrage. De Brugse coach vond dat scheidsrechter Jasper Vergoote te nadrukkelijk zijn stempel op de wedstrijd drukte. Vooral de gele kaarten en de gelijkmaker van Anderlecht zaten hem hoog. Ook de VAR moest het achteraf ontgelden.

De frustratie begon al in de eerste helft, toen Jorne Spileers geel kreeg na een fout op Danylo Sikan. Leko reageerde furieus en kreeg zelf prompt een gele kaart. Volgens de Kroaat was de arbitrage niet consequent.

“De beste scheidsrechters zijn degenen die je niet opmerkt. Vandaag was de scheidsrechter de man van de match. Spileers krijgt bij zijn eerste fout meteen geel, terwijl Biancone bijna het been van Tresoldi breekt en geen kaart krijgt. Dan lijkt het alsof je als scheidsrechter vooral de show wil opvoeren.”

Ook Hans Vanaken kreeg geel voor protest. De Brugse aanvoerder ergerde zich zichtbaar aan de beslissingen en verloor zijn geduld helemaal na de gelijkmaker van Anderlecht. Vooral de manier waarop die treffer tot stand kwam, was voor Leko onaanvaardbaar.

“Het eerste duel tussen Mechele en Cvetkovic is fiftyfifty. Maar daarna is er een duidelijke trekfout. Brandon staat ervoor en verliest door dat kleine duwtje al zijn snelheid. Iedereen die iets van voetbal begrijpt, ziet dat. Als zelfs Brandon en Seys zo emotioneel reageren, weet je dat er iets niet klopt. Mechele heeft in zes maanden geen enkele fout gemaakt.”

Leko: “Na het doelpunt waren we te emotioneel”

Club Brugge had na de gelijkmaker nog het overwicht, maar slaagde er niet meer in om voldoende kansen af te dwingen. Leko gaf toe dat de emoties bij zijn ploeg te hoog opliepen. “Na het doelpunt waren we te emotioneel. Iedereen was emotioneel: mijn spelers, ikzelf en de supporters. We hebben goede scheidsrechters. Dan heb ik liever dat ze eens een fout maken dan dat ze op deze manier stress creëren. Hij was naar hier gekomen om de show te stelen.”



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Leko besefte dat zijn uitspraken hem mogelijk nog kritiek zouden opleveren, maar wilde zijn frustratie niet inslikken. “We mogen onze tijd en energie niet aan een scheidsrechter verliezen, maar ik hou niet van de manier waarop hij vandaag floot. Nu zullen ze me na deze uitspraken wellicht aanvallen. Who cares?”