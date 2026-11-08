Ivan Leko steekt Anderlecht-coach Vitor Bruno zowaar een hart onder de riem

Ivan Leko had na Club Brugge-Anderlecht nog een opvallend compliment over voor zijn collega Vitor Bruno. De trainer van Club Brugge is onder de indruk van het werk dat de Portugees bij paars-wit levert. “Na vier, vijf wedstrijden moet je kunnen zien wat voor coach iemand is. Wel, Bruno is een goede coach. Zijn ideeën zijn helder”, vertelde Leko.

De woorden komen op een bijzonder moment voor Bruno. De Anderlecht-coach kreeg de voorbije weken namelijk niet alleen kritiek van buitenaf, maar werd ook publiekelijk onder vuur genomen door zijn eigen clubleiding.

Coucke en Bornauw zetten de coach publiekelijk onder druk

Zowel CEO Kenneth Bornauw als eigenaar Marc Coucke spraken zich in interviews opvallend kritisch uit over de trainer. Bornauw had het onder meer over het vele experimenteren, de positiewissels en het gebrek aan duidelijkheid in de keuzes. Hij liet ook verstaan dat de club indien nodig zou ingrijpen.

Coucke noemde Bruno dan weer een getalenteerde trainer, maar wees tegelijk op zijn gebrek aan ervaring. Volgens de eigenaar denkt de Portugees soms te ingewikkeld en speelt een groot deel van de kern niet op zijn vertrouwde positie. Dat soort publieke kritiek zette de positie van de trainer stevig onder druk.

Leko ziet wel degelijk kwaliteiten bij Bruno

De kritiek kwam er na een moeilijke periode, met de uitschakeling in de beker tegen Beerschot, een tegenvallende Europese start en de zware 4-0-nederlaag bij AA Gent. Bruno reageerde vervolgens op het veld met overtuigende zeges tegen Westerlo en RB Salzburg. Ook zijn manier van werken bleef daarbij overeind.

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Leko maakte na de topper duidelijk dat hij Bruno niet afrekent op die moeilijke weken. “Ik heb hem na de match gezegd: ‘Chapeau voor wat je doet. Deze keer heb je geluk gehad, maar de betere ploeg wint niet altijd’.”