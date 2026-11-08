Johan Boskamp is messcherp voor RSC Anderlecht

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Johan Boskamp is messcherp voor RSC Anderlecht

RSC Anderlecht trekt met vertrouwen én een Europese overwinning naar Jan Breydel voor de clash met Club Brugge. Zeggen dat alles nu op punt staat? Dat zou liegen in de kerk zijn. Maar er mag misschien eindelijk toch een beetje vertrouwen zijn in een goede/betere afloop. Of niet? Johan Boskamp heeft zich uitgelaten over de zaak.

RSC Anderlecht was een instituut. Maar is het dat nog? Dat is de vraag die steeds meer mensen zich luidop stellen. "We maken nog steeds dezelfde fout. Als ik mijn ogen dichtdoe en ik denk ‘Anderlecht!’, dan geniet ik. Dat Anderlecht is er niet meer."

Komen de beste spelers niet meer naar RSC Anderlecht?

"Ook omdat de beste spelers niet meer naar Anderlecht komen. Waarom dat zo is, weet ik ook niet. Kunnen ze die niet betalen? Vroeger lieten Jean Dockx en ik gewoon een lijstje na met alle spelers die we graag wilden toen we op vakantie gingen."

"En Michel Verschueren ging daarmee aan de slag. Als we onze eerste keuze niet konden krijgen, dan was het wel de tweede. Nu weet ik niet meer hoe ze daar werken ... Nieuw bazen hé", aldus een kritische Johan Boskamp in De Zondag.

Sibierski en de bazen van Anderlecht in de fout?

"Ik kan mij niet voorstellen dat de trainer twaalf spelers wilde halen. Waarom haalden ze nóg een spits? En mag Bertaccini, gehaald als topscorer, niet meer meedoen? Wat is daar dan aan de hand? Daar kan de trainer niet gelukkig mee zijn. 33 spelers, dat is niet normaal! Hij kan drie elftallen opstellen! Te gek!"

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Volgens Boskamp is het bijzonder dat er nog twaalf spelers in huis werden gehaald, ook al waren er al heel veel spelers. En dat er ook eigen jongens als Marco Kana en Jayden Onia Seke rondlopen op Neerpede is daarbij een extra incentive om net niet te veel spelers aan te trekken.

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