Johan Boskamp met vernieuwde moed voor Club - Anderlecht: "Leuk dat hij aan alles schijt heeft"

Club Brugge en RSC Anderlecht spelen op zondagnamiddag een belangrijk duel tegen elkaar. Voor de thuisploeg staat de leidersplaats op het spel, voor de bezoekers de kans om de averij niet nog verder te laten oplopen. En dus staat er druk op de ketel.

Johan Boskamp heeft heel wat te vertellen in aanloop naar Club Brugge - RSC Anderlecht. Zo was hij onder meer al kritisch op het bestuur van RSC Anderlecht, dat volgens hem veel te veel spelers in huis heeft gehaald deze zomer.

Toch heeft hij in De Zondag met oog op de topper naar Club Brugge toe toch wel wat hoop op een betere afloop: “Normaal is Club natuurlijk wel favoriet. Maar toch denk ik dat Anderlecht kan verrassen. Anderlecht zal heus niet hoog spelen. Die zullen de speelruimte klein maken, dan krijgt alvast Forbs het al een stuk moeilijker."

RSC Anderlecht heeft een mentale boost, maar ...

"De zege tegen Salzburg heeft vermoedelijk mentaal wel een boost gegeven. Maar het zou me niet verbazen dat ze zich fysiek te veel verbrand hebben om drie dagen later een topper te spelen op Club Brugge, dat een dag meer rust had."

Boskamp heeft het bovendien ook wel voor Vitor Bruno, die volgens hem toch wel ook heel eigenwijs is. En het is volgens Boskamp net leuk dat hij durft roteren en durft de dingen doen die ze bij het bestuur van Anderlecht misschien niet willen: "Juist dat vind ik wel mooi aan Bruno. Dat hij zijn eigen weg gaat, aan alles schijt heeft."

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Slotsom: kan Anderlecht ervoor zorgen dat de kloof dit weekend geen elf punten wordt? "Voor mij was eerder Anderlecht-Standard Luik dé clásico. Als je dan ziet hoever die twee clubs zijn weggezakt… Maar sinds donderdag heb ik weer een beetje moed."