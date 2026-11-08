JPL-club slaat meteen toe na zaterdagavondwedstrijd en ontslaat coach

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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JPL-club slaat meteen toe na zaterdagavondwedstrijd en ontslaat coach
Foto: © photonews

Na Cercle Brugge en STVV was de vraag niet of, maar waar en wanneer de volgende ploeg zou beslissen hun coach te ontslaan. Dit weekend waren verschillende coaches in ieder geval niet veilig en bij La Louvière hebben ze wel héél snel geschakeld. Meteen na de nederlaag tegen Cercle Brugge lag Still op straat.

Het hing al een tijdje in de pijplijn, maar na de pijnlijke thuisnederlaag tegen Cercle Brugge heeft La Louvière wel héél snel geschakeld. Het heeft besloten om Edward Still per direct op straat te zetten en kan zo op zoek naar een nieuwe coach tijdens de interlandbreak.

"De wegen van RAAL en Edward Still scheiden zich vanavond. We danken Edward voor zijn inzet en wensen hem veel succes in de toekomst." Met die kurkdroge mededeling op zaterdagavond hebben ze meteen geschakeld bij De Wolven.

La Louvière ontslaat zijn coach meteen na pijnlijke nederlaag tegen Cercle Brugge

De voorbije dagen leek het er al niet goed uit te zien, maar de nederlaag in eigen huis tegen een rechtstreekse concurrent - Cercle Brugge sprong door de overwinning over La Louvière naar veilige oorden, waardoor de Henegouwers nu voorlaatste staan - was er teveel aan.

Still haalde tot dusver bij al zijn ploegen samen hoop en al 1,06 punten per wedstrijd - weinig coaches in België doen slechter doorheen de jaren. Het was dan ook een kroniek van een al veel langer aangekondigd ontslag.

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Een trainersontslag is altijd een beetje verrassend, maar in dit geval toch ook niet echt. Salvatore Curaba nam als sterke man van de club zijn verantwoordelijkheid en gaf wat meer uitleg voor de camera's van DAZN na de nederlaag tegen Cercle Brugge.

Sterke man Curaba komt het uitleggen na de wedstrijd tegen Cercle Brugge

"Ik wil aankondigen dat we hebben beslist om de samenwerking met Edward stop te zetten", vertelde Curaba. De sterke man van La Louvière verscheen bij de rechtenhouder in de plaats van de intussen voormalige T1.

"Ik heb veel respect voor Edward, maar het belang van de club gaat voor op dat van ieder individu. Daarom vonden we dat we een beslissing moesten nemen. We hadden onszelf een doel van vijf op negen gesteld, liefst zes op negen. We hebben er drie gehaald", aldus Curaba.

"Uiteraard neemt hij de strafschoppen niet zelf. Ik denk dat hij goed werk leverde. We moesten gewoon geduld hebben, maar heeft RAAL de mogelijkheid om geduldig te zijn? We staan voorlaatste en hebben beslist om de samenwerking stop te zetten."

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