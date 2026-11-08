KRC Genk zit met bijzonder mysterie: zelfs dokters weten niet wat er aan de hand is met aanvaller

KRC Genk moest het afgelopen weekend zonder Jerry Afriyie stellen. De jonge aanvaller stond niet op het wedstrijdblad en dat had een opvallende reden. Trainer Jess Thorup gaf meer uitleg over de situatie, die voorlopig voor heel wat vraagtekens zorgt.

Afriyie kampt namelijk met gezondheidsproblemen, maar wat er precies aan de hand is, blijft onduidelijk. Ondanks verschillende medische onderzoeken is er voorlopig nog geen duidelijke oorzaak gevonden voor zijn klachten.

Thorup geeft uitleg over mysterieuze afwezigheid

"Jerry voelde zich vorige week niet goed. We hebben hem naar de dokter gestuurd, maar een oorzaak werd niet echt gevonden", vertelde Thorup aan Het Laatste Nieuws. De technische staf van Genk blijft daardoor voorlopig in onzekerheid.

De club laat niets aan het toeval over en heeft Afriyie verder laten onderzoeken. "Hij heeft nog bloed laten trekken en is gisteren opnieuw naar specialisten geweest", aldus de Deense trainer. Het is voorlopig afwachten wat die onderzoeken zullen opleveren.

Ook wedstrijd tegen Union in gevaar

De situatie zorgt voor een vervelend probleem bij KRC Genk. Afriyie is door de onduidelijkheid rond zijn gezondheid namelijk hoogst onzeker voor de wedstrijd van zondag tegen Union SG. Het is nog niet duidelijk wanneer de aanvaller opnieuw beschikbaar zal zijn.

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Afriyie kwam dit seizoen tot dusver vijf keer als invaller in actie voor de Limburgers. Daarin was hij goed voor één assist. De aanvaller hoopt uiteraard snel opnieuw op het veld te staan, maar voorlopig blijft zijn terugkeer onzeker.