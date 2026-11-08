Live. Transfernieuws 8/11: Acheampong had zomaar terug in België kunnen spelen
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Acheampong had zomaar terug in België kunnen spelen
Frank Acheampong amuseert zich nog altijd in de Chinese competitie. De ex-speler van Anderlecht is er intussen aan zijn vierde club toe en groeide opnieuw uit tot een publiekslieveling. Nochtans kreeg hij twee jaar geleden de kans om naar België terug te keren.
Bij Anderlecht kreeg Frank Acheampong de bijnaam 'Mister Europe', na enkele belangrijke doelpunten op het Europese toneel. De vinnige Ghanees, die met zijn verschroeiende versnellingen op de linkerflank voor gevaar zorgde, maakte deel uit van de laatste ploeg van Sporting die onder René Weiler landskampioen werd in 2017.
Uitgegroeid tot vaste waarde in China
Paars-wit deed nadien ook financieel goede zaken met Acheampong. Tianjin betaalde eerst drie miljoen euro voor zijn huurbeurt, waarna Anderlecht in 2018 nog eens drie miljoen euro ontving voor de definitieve transfer.
Acheampong, die in oktober 33 jaar werd, bouwde sinds zijn vertrek uit Brussel een mooie carrière uit in China. Hij speelde er naast Tianjin ook voor Henan, Shenzhen en Dalian Yingbo. In 221 wedstrijden in de Chinese Super League verzamelde de flankaanvaller 77 doelpunten en 33 assists. Bij zijn huidige club is hij opnieuw erg populair bij de supporters. Toch lag een terugkeer naar de Jupiler Pro League twee jaar geleden wel degelijk op tafel.
Besnik Hasi polste namens KV Mechelen
"Ik werd via iemand gecontacteerd door Besnik Hasi. Hij werkte toen niet voor Anderlecht, maar voor Mechelen", vertelt Acheampong. Hasi stond in die periode aan het roer bij KV Mechelen. "Ik had dus naar België kunnen terugkeren, maar ik verkoos om hier te blijven."
De voormalige Anderlecht-speler voelt zich nog steeds goed in China. "Alles verhuizen zou voor mij wat stressvol zijn geweest, daarom ben ik gebleven. Ik weet niet wat de toekomst brengt, maar ik hoop nog minstens één seizoen te blijven", legt hij uit aan La Dernière Heure.
'Diverse Turkse topclubs azen op Massiré Sylla'
Massiré Sylla heeft zich dit seizoen in de kijker gespeeld bij verschillende Turkse topclubs. Volgens Ekrem Konur volgen Beşiktaş, Galatasaray en Fenerbahçe de prestaties van de Senegalese verdediger van Union Saint-Gilloise.
Het is dan ook maar een goede zaak dat Union SG onlangs het contract van de jongeling wist open te breken tot juni 2031. Daardoor hebben ze bij de Brusselaars een goede zaak gedaan en hebben ze een nog sterkere onderhandelingspositie. De kans dat Sylla deze winter of komende zomer naar Turkije gaat is dan ook eerder klein te noemen volgens onze bronnen.
'Real Madrid denkt aan tweede JPL-bekende om Courtois op te volgen'
Real Madrid is al volop bezig met de toekomst voor te bereiden. Daarbij hoort op termijn ook een nieuwe doelman om de grote leegte die Thibaut Courtois zal laten uiteindelijk op te gaan vullen. Daarbij denken ze ook aan Bart Verbruggen, die we nog kennen van bij Anderlecht. (Lees meer)
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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