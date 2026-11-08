Live. Transfernieuws 8/11: Acheampong had zomaar terug in België kunnen spelen

Redactie
| Reageer
Live. Transfernieuws 8/11: Acheampong had zomaar terug in België kunnen spelen
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Aernout Van Lindt

Acheampong had zomaar terug in België kunnen spelen

Frank Acheampong amuseert zich nog altijd in de Chinese competitie. De ex-speler van Anderlecht is er intussen aan zijn vierde club toe en groeide opnieuw uit tot een publiekslieveling. Nochtans kreeg hij twee jaar geleden de kans om naar België terug te keren.

Bij Anderlecht kreeg Frank Acheampong de bijnaam 'Mister Europe', na enkele belangrijke doelpunten op het Europese toneel. De vinnige Ghanees, die met zijn verschroeiende versnellingen op de linkerflank voor gevaar zorgde, maakte deel uit van de laatste ploeg van Sporting die onder René Weiler landskampioen werd in 2017.

Uitgegroeid tot vaste waarde in China

Paars-wit deed nadien ook financieel goede zaken met Acheampong. Tianjin betaalde eerst drie miljoen euro voor zijn huurbeurt, waarna Anderlecht in 2018 nog eens drie miljoen euro ontving voor de definitieve transfer.

Acheampong, die in oktober 33 jaar werd, bouwde sinds zijn vertrek uit Brussel een mooie carrière uit in China. Hij speelde er naast Tianjin ook voor Henan, Shenzhen en Dalian Yingbo. In 221 wedstrijden in de Chinese Super League verzamelde de flankaanvaller 77 doelpunten en 33 assists. Bij zijn huidige club is hij opnieuw erg populair bij de supporters. Toch lag een terugkeer naar de Jupiler Pro League twee jaar geleden wel degelijk op tafel.

Besnik Hasi polste namens KV Mechelen

"Ik werd via iemand gecontacteerd door Besnik Hasi. Hij werkte toen niet voor Anderlecht, maar voor Mechelen", vertelt Acheampong. Hasi stond in die periode aan het roer bij KV Mechelen. "Ik had dus naar België kunnen terugkeren, maar ik verkoos om hier te blijven."

De voormalige Anderlecht-speler voelt zich nog steeds goed in China. "Alles verhuizen zou voor mij wat stressvol zijn geweest, daarom ben ik gebleven. Ik weet niet wat de toekomst brengt, maar ik hoop nog minstens één seizoen te blijven", legt hij uit aan La Dernière Heure.

Aernout Van Lindt

'Diverse Turkse topclubs azen op Massiré Sylla'

Massiré Sylla heeft zich dit seizoen in de kijker gespeeld bij verschillende Turkse topclubs. Volgens Ekrem Konur volgen Beşiktaş, Galatasaray en Fenerbahçe de prestaties van de Senegalese verdediger van Union Saint-Gilloise.

Het is dan ook maar een goede zaak dat Union SG onlangs het contract van de jongeling wist open te breken tot juni 2031. Daardoor hebben ze bij de Brusselaars een goede zaak gedaan en hebben ze een nog sterkere onderhandelingspositie. De kans dat Sylla deze winter of komende zomer naar Turkije gaat is dan ook eerder klein te noemen volgens onze bronnen.

'Real Madrid denkt aan tweede JPL-bekende om Courtois op te volgen'

Real Madrid is al volop bezig met de toekomst voor te bereiden. Daarbij hoort op termijn ook een nieuwe doelman om de grote leegte die Thibaut Courtois zal laten uiteindelijk op te gaan vullen. Daarbij denken ze ook aan Bart Verbruggen, die we nog kennen van bij Anderlecht. (Lees meer)

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief

Meer nieuws

Belgische voetbalbond stelt nieuwe bondscoach voor: ex-speelster wordt T1

Belgische voetbalbond stelt nieuwe bondscoach voor: ex-speelster wordt T1

10:40
LIVE SPEELDAG 11: eerst droomdebuut, dag later rode kaart voor Standard-speler

LIVE SPEELDAG 11: eerst droomdebuut, dag later rode kaart voor Standard-speler

10:20
1
Puzzelwerken Leko, roteerwerken Bruno? Dit zijn de vermoedelijke opstellingen voor Club Brugge-Anderlecht

Puzzelwerken Leko, roteerwerken Bruno? Dit zijn de vermoedelijke opstellingen voor Club Brugge-Anderlecht

10:00
Bijltjesdag in de Jupiler Pro League: na Still ook deze coach op straat?

Bijltjesdag in de Jupiler Pro League: na Still ook deze coach op straat?

09:40
5
Johan Boskamp is messcherp voor RSC Anderlecht

Johan Boskamp is messcherp voor RSC Anderlecht

09:20
'Real Madrid denkt aan tweede JPL-bekende om Courtois op te volgen'

'Real Madrid denkt aan tweede JPL-bekende om Courtois op te volgen'

09:00
2
JPL-club slaat meteen toe na zaterdagavondwedstrijd en ontslaat coach

JPL-club slaat meteen toe na zaterdagavondwedstrijd en ontslaat coach

08:40
2
LIVE: Kan Anderlecht de indrukwekkende reeks van Club Brugge een halt toeroepen? Leko moet alvast puzzelen

LIVE: Kan Anderlecht de indrukwekkende reeks van Club Brugge een halt toeroepen? Leko moet alvast puzzelen

08:00
Belgische topclub stevig door de mangel gehaald

Belgische topclub stevig door de mangel gehaald

08:20
Gianni Infantino krijgt opvallende boost bij FIFA-voorzittersverkiezing

Gianni Infantino krijgt opvallende boost bij FIFA-voorzittersverkiezing

07:00
Twee dure gemiste strafschoppen: Cercle Brugge komt goed weg tegen La Louvière

Twee dure gemiste strafschoppen: Cercle Brugge komt goed weg tegen La Louvière

22:54
Antwerp en Lommel zorgen voor spektakel, maar de Bosuil blijft op zijn honger

Antwerp en Lommel zorgen voor spektakel, maar de Bosuil blijft op zijn honger

22:44
10
🎥 Arthur Theate beleeft bijzondere avond in Italië en maakt het verschil

🎥 Arthur Theate beleeft bijzondere avond in Italië en maakt het verschil

22:35
1
Hasi beleeft waanzinnige avond tegen Galatasaray: twee ex-JPL-spelers in hoofdrol

Hasi beleeft waanzinnige avond tegen Galatasaray: twee ex-JPL-spelers in hoofdrol

22:17
1
Door het oog van de naald: Beerschot zorgt voor spektakel in de allerlaatste minuut

Door het oog van de naald: Beerschot zorgt voor spektakel in de allerlaatste minuut

22:06
6
Na alle heisa: Napoli hakt knoop door over Kevin De Bruyne

Na alle heisa: Napoli hakt knoop door over Kevin De Bruyne

21:45
Doku en Manchester City krijgen nieuwe klap: het wordt steeds pijnlijker

Doku en Manchester City krijgen nieuwe klap: het wordt steeds pijnlijker

21:15
Gefrustreerde Vanderbiest moet het toegeven na nederlaag KV Mechelen: “Dat is pijnlijk”

Gefrustreerde Vanderbiest moet het toegeven na nederlaag KV Mechelen: “Dat is pijnlijk”

21:00
1
Na 0-4 volgt 0-5: Clement laat Engeland met open mond achter en heeft nog een boodschap

Na 0-4 volgt 0-5: Clement laat Engeland met open mond achter en heeft nog een boodschap

20:40
KV Mechelen beleeft frustrerende avond tegen OH Leuven en krijgt er nog klap bovenop

KV Mechelen beleeft frustrerende avond tegen OH Leuven en krijgt er nog klap bovenop

20:15
Nieuwe klap voor Cercle Brugge: slecht nieuws over drie spelers

Nieuwe klap voor Cercle Brugge: slecht nieuws over drie spelers

20:00
2
Charaï is het beu bij Westerlo na afgang tegen Charleroi: “Dat moet snel ophouden”

Charaï is het beu bij Westerlo na afgang tegen Charleroi: “Dat moet snel ophouden”

19:40
Mike Penders doorbreekt stilte na pijnlijke blunder bij Chelsea

Mike Penders doorbreekt stilte na pijnlijke blunder bij Chelsea

19:20
KV Mechelen slikt ferme domper tegen OH Leuven

KV Mechelen slikt ferme domper tegen OH Leuven

18:57
Club Brugge mist twee belangrijke pionnen tegen Anderlecht: Leko voert wijzigingen door

Club Brugge mist twee belangrijke pionnen tegen Anderlecht: Leko voert wijzigingen door

18:50
1
Beveren krijgt harde les op Sclessin en Bakens spaart zijn ploeg niet

Beveren krijgt harde les op Sclessin en Bakens spaart zijn ploeg niet

18:30
1
13 tegendoelpunten op drie wedstrijden: Westerlo-doelman Jungdal windt er geen doekjes om

13 tegendoelpunten op drie wedstrijden: Westerlo-doelman Jungdal windt er geen doekjes om

18:26
Een voorbeeld voor de A-ploeg? RSCA Futures laten niets heel van Club NXT

Een voorbeeld voor de A-ploeg? RSCA Futures laten niets heel van Club NXT

18:10
11
Zes doelpunten in 't Kuipje: Westerlo wordt in eigen huis compleet weggeblazen door Charleroi

Zes doelpunten in 't Kuipje: Westerlo wordt in eigen huis compleet weggeblazen door Charleroi

17:56
Dortmund blijft volgen, Bayern krijgt ondanks zege slecht nieuws

Dortmund blijft volgen, Bayern krijgt ondanks zege slecht nieuws

17:41
"Kunnen met onze ogen dicht spelen": het vertrouwen is groot bij Standard

"Kunnen met onze ogen dicht spelen": het vertrouwen is groot bij Standard

17:20
5
Na pijnlijke afgang trekt Edward Still aan de alarmbel

Na pijnlijke afgang trekt Edward Still aan de alarmbel

17:00
2
Boskamp kijkt op van ingreep bij STVV en heeft nog wat te zeggen over De Roeck

Boskamp kijkt op van ingreep bij STVV en heeft nog wat te zeggen over De Roeck

16:40
Bom barst bij club van Thorgan Hazard: Lens-fans pikken het niet meer

Bom barst bij club van Thorgan Hazard: Lens-fans pikken het niet meer

16:20
Franky Van der Elst ziet Cercle Brugge hard toeslaan: "Pijnlijkste manier"

Franky Van der Elst ziet Cercle Brugge hard toeslaan: "Pijnlijkste manier"

16:00
2
Charleroi slikt ferme domper vlak voor wedstrijd tegen Westerlo

Charleroi slikt ferme domper vlak voor wedstrijd tegen Westerlo

15:53

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 3-0 SK Beveren SK Beveren
Westerlo Westerlo 1-5 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
La Louvière La Louvière 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Antwerp Antwerp 2-2 Lommel SK Lommel SK
Club Brugge Club Brugge 13:30 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 16:00 KV Kortrijk KV Kortrijk
Union SG Union SG 18:30 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Hurlu Dedju Hurlu Dedju over "Kunnen met onze ogen dicht spelen": het vertrouwen is groot bij Standard Soloria Soloria over Antwerp - Lommel SK: 2-2 objectieve pers objectieve pers over Club Brugge mist twee belangrijke pionnen tegen Anderlecht: Leko voert wijzigingen door Fil Brazil Fil Brazil over Bijltjesdag in de Jupiler Pro League: na Still ook deze coach op straat? FC BRUGES FC BRUGES over Frank Boeckx weet hoe Anderlecht Club Brugge moet aanpakken: "Tot op het toilet" Sedona Sedona over Analist maakt Kevin De Bruyne helemaal af: "Hij is destructief" roodwit1880 roodwit1880 over Door het oog van de naald: Beerschot zorgt voor spektakel in de allerlaatste minuut roodwit1880 roodwit1880 over Antwerp en Lommel zorgen voor spektakel, maar de Bosuil blijft op zijn honger roodwit1880 roodwit1880 over JPL-club slaat meteen toe na zaterdagavondwedstrijd en ontslaat coach fierce fierce over Doelman na tragisch overlijden De Miguel in diepe put: "Hij denkt eraan om te stoppen met voetbal" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved