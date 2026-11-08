Mark Van Bommel heeft een parel bij de Duivels: "Ik zie er iets van Messi in"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Mark Van Bommel heeft een parel bij de Duivels: "Ik zie er iets van Messi in"
Foto: © Photonews

Mika Godts zette zaterdagavond een wisselvallige prestatie neer bij Paris Saint-Germain. Onze Rode Duivel verdeelt de meningen. Sommigen vinden hem nog te timide aan de bal, anderen zijn dan weer gecharmeerd door zijn technische kwaliteiten, zoals ex-international Maxime Chanot.

Bij de tweevoudige titelverdediger in de Champions League probeert Mika Godts, in een sterrenelftal dat ondanks de vertrekken van Mbappé, Messi en anderen nog altijd barst van het talent, zijn plaats af te dwingen bij Paris Saint-Germain.

Met twee goals en twee assists in de competitie heeft de 21-jarige linksbuiten al zijn cijfers opgekrikt, maar hij voldoet nog niet aan alle verwachtingen van de aanhang.

Mika Godts en zijn eerste baltoets: een vleugje Messi?

De Rode Duivel zorgt ook in Frankrijk voor discussie. Dat bleek zaterdagavond in de uitzending van After RMC, waar analist Walid Acherchour en Maxime Chanot tegenover elkaar stonden. Chanot, voormalig profvoetballer met passages bij onder meer Kortrijk en jarenlang in de MLS, gaf ons tijdens de vorige interlandbreak nog een interview.

"Ik vind Mika Godts timide", opende Acherchour. "Telkens wanneer hij de bal krijgt, steekt hij zijn vinger op: hij heeft de goedkeuring van de leraar nodig om naar het bord te mogen gaan. Hij heeft een uitstekende relatie met de bal (...) Let wel op voor die elegante stijl, want die kan ons ook een beetje in slaap wiegen."

De Franse analist is dus nog niet helemaal overtuigd. Maxime Chanot ziet het anders en waagde zich zelfs aan een opvallende vergelijking. "Ik zie er iets van Messi in. Uiteraard in de juiste verhoudingen. Ik heb het over zijn eerste baltoets, de manier waarop hij de bal controleert... We moeten hem tijd geven, maar hij wordt in de toekomst een aangename verrassing", aldus de voormalige Luxemburgse international.

PSG had zaterdagavond genoeg aan een minimumzege: 1-0 thuis tegen ESTAC Troyes. Godts stond aan de aftrap en werd twintig minuten voor tijd vervangen door Joao Neves. Hij kon nog niet volledig overtuigen, maar wekt wel steeds meer nieuwsgierigheid.

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