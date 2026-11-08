Bruno snoert critici de mond en heeft duidelijke boodschap voor de Anderlecht-fans over 'project'

Anderlecht heeft een punt overgehouden aan het bezoek aan Club Brugge. Paars-wit kwam op Jan Breydel nauwelijks tot kansen, maar had aan één uitstekende tegenaanval genoeg om blauw-zwart pijn te doen. Terwijl Club Brugge achteraf vooral met frustratie achterbleef, was trainer Vitor Bruno bijzonder tevreden over de prestatie van zijn ploeg.

Club Brugge had lange tijd de wedstrijd onder controle en ging nadrukkelijk op zoek naar een tweede doelpunt. Maar rond het uur kreeg Anderlecht plots een uitgelezen kans om terug in de wedstrijd te komen. Op een verre uittrap van doelman Coosemans liet Brandon Mechele zich verrassen door Mihajlo Cvetkovic. De spits trok op avontuur en werkte de tegenaanval uiteindelijk ook zelf af.

Met één vlijmscherpe counter legde Anderlecht het Brugse middenveld en de defensie helemaal open. Het was meteen de eerste en enige grote kans van paars-wit, maar wel voldoende om een punt mee te nemen uit Jan Breydel.

"Of dit een verdiend punt was? Ja, helemaal", oordeelde Vítor Bruno na afloop overtuigend.

Bruno legt de lat hoog, maar blijft realistisch

Dat Anderlecht niet voortdurend het initiatief kon nemen tegen Club Brugge, was volgens de Portugese trainer geen verrassing. Hij beseft dat zijn ploeg nog stappen moet zetten om zich met de Belgische top te meten. Toch twijfelt Bruno niet aan het project waarmee hij bezig is bij paars-wit, ondanks de kritiek die de laatste weken aan zijn adres werd geuit.

"Ik hoef me aan niemand te bewijzen, enkel aan mijn vrouw thuis. Dit hier is mijn job. We zijn iets aan het bouwen. We moeten ook realistisch zijn, want we zitten nog niet op het niveau van Club Brugge. We moeten daarin niet te romantisch zijn, maar realistisch."



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De coach beseft dat de weg naar de top niet in enkele weken afgelegd zal zijn. Toch heeft hij alle vertrouwen in zijn spelers en de richting die Anderlecht is ingeslagen.

"Ja, het gaat tijd kosten, maar we hebben wel de overtuiging om dat te doen. Ik geloof in wat we aan het doen zijn en ik geloof in wat mijn spelers kunnen. Ik ben geen twijfelaar, maar een gelover. Iemand die gelooft in wat zijn spelers in staat zijn om te doen."

Bruno wil zich voorlopig niet verliezen in grote doelstellingen op lange termijn. De Portugese coach kijkt liever niet te ver vooruit en wil vooral dat zijn spelers iedere wedstrijd opnieuw de juiste antwoorden vinden. Of zoals de Anderlecht-fans de afgelopen jaren al zo vaak te horen kregen: 'Trust the process'.