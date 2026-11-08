Leko verklaart keuze voor Vermant en Tresoldi, maar is bijzonder cryptisch over afwezige Diakhon

Door de afwezigheid van enkele flankaanvallers moest Ivan Leko creatief uit de hoek komen tegen Anderlecht. De Brugse trainer koos uiteindelijk voor een opvallende oplossing: zowel Romeo Vermant als topschutter Nicolo Tresoldi verschenen aan de aftrap. Geen Virgili door een blessure, maar ook geen Diakhon als vervanger. Over die opvallende keuzes blikte Leko achteraf al dan niet uitgebreid terug.

Door de schorsing van Freddie Potts en de afwezigheid van Virgili moest Leko vooraf sleutelen aan zijn basiself. Cheveyo Tsawa kreeg de voorkeur op het middenveld, terwijl Lemaréchal de plaats van Virgili innam. Ook Romeo Vermant verscheen aan de aftrap en vormde samen met topschutter Nicolo Tresoldi het aanvallende duo.

Opvallend was dat Mamadou Diakhon zelfs niet op de bank zat. Met de afwezigheid van Virgili leek de Fransman nochtans een logische kandidaat om voor extra dreiging op de flank te zorgen. Leko koos uiteindelijk voor een andere oplossing en kreeg na het gelijkspel uiteraard vragen over de situatie van Diakhon.

Leko blijft mysterieus over afwezige Diakhon

De Brugse trainer hield zijn uitleg aanvankelijk bijzonder kort. "Hij was niet speelklaar", klonk het. Daarmee was de kous voor de aanwezige journalisten echter niet af. Was Diakhon dan geblesseerd of ziek? Leko kreeg de vraag meermaals voorgeschoteld, maar wilde niet veel meer kwijt over de situatie van zijn aanvaller.

"Niet beschikbaar en niet ziek", verduidelijkte de Kroatische coach uiteindelijk. Een uitleg die voorlopig weinig duidelijkheid schept over de precieze reden van zijn afwezigheid.

Twee spitsen als alternatief voor ontbrekende flankaanvallers

Waar Leko wel uitgebreider op inging, was zijn tactische keuze om met zowel Vermant als Tresoldi aan de wedstrijd te beginnen. Met Virgili buiten strijd en Diakhon niet in de selectie moest Club Brugge creatief omspringen met zijn aanvallende mogelijkheden. De trainer koos ervoor om zijn twee spitsen samen aan het werk te zetten.



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"Ik verander niet graag aan het goede van mijn team. Als je geen wingers hebt, moet je je aanpassen en iets nieuws proberen. Ik vond dat Nicolo en Romeo vandaag goed waren", legde Leko uit.