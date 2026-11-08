Reactie Moest gelijkmaker van Anderlecht afgekeurd worden? "Volgens mij is het een fout"

Robbie Maes vanuit Het Jan Breydelstadion
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Moest gelijkmaker van Anderlecht afgekeurd worden? "Volgens mij is het een fout"
Foto: © Photonews
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Club Brugge en Anderlecht hebben de punten gedeeld. Beide ploegen scoorden één keer: blauw-zwart kwam in de eerste helft op voorsprong, maar paars-wit kwam na rust langszij. Vooral over de gelijkmaker van Anderlecht viel achteraf nog het nodige te discussiëren.

In de eerste helft had Club Brugge het initiatief stevig in handen. Dat overwicht werd vlak voor rust beloond met een doelpunt van Vanaken. De aanvoerder kopte een voorzet van Cheveyo Tsawa voorbij Coosemans en leek zo voor een Brugse feestnamiddag te zorgen.

Na de pauze kreeg Anderlecht echter opnieuw hoop. Op een lange bal van doelman Coosemans liet Mechele zich verrassen door Cvetkovic. De spits kwam in een één-op-éénsituatie met Yann Sommer en twijfelde niet: 1-1. Een stevige tegenvaller voor blauw-zwart, dat de voorsprong uit handen gaf.

Spileers neemt het op voor Mechele 

Na afloop werd Jorne Spileers gevraagd naar de rol van zijn verdedigingspartner bij de tegentreffer. De jonge verdediger was het niet helemaal eens met de kritiek op Mechele, die zijn man te makkelijk liet lopen. Hij wees vooral naar het duel tussen de Anderlecht-spits en zijn ploegmaat.

"Ik vind niet echt dat het een fout is van Brandon. Volgens mij trekt de spits van Anderlecht (Cvetkovic) aan Brandon wanneer hij ervoor is. Dat moet ik natuurlijk nog eens bekijken, maar volgens mij is het een fout."

De verdediger baalde uiteraard van het tegendoelpunt. Volgens hem had Club Brugge defensief weinig weggegeven en kwam Anderlecht nauwelijks tot uitgespeelde kansen. Net daarom kwam de gelijkmaker extra hard aan. De Bruggelingen hadden de wedstrijd lange tijd onder controle, maar één moment volstond voor paars-wit om opnieuw langszij te komen.

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"Het maakt het wel zuur, omdat het de enige keer is dat ze echt over jullie komen. En het is meteen goal", gaf Spileers nog mee. Dat Club straks de leidingsplaats kwijtspeelt aan Union speelt voor Spileers geen parten. "Het eindklassement wordt pas bepaald in mei."

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