Meer nieuws over Vincent Kompany: dit is wanneer hij terugkeert

Vincent Kompany lijkt binnenkort opnieuw langs de zijlijn te staan bij Bayern München. De Belgische trainer is al enkele weken afwezig wegens gezondheidsproblemen, maar volgens erevoorzitter Uli Hoeneß komt zijn terugkeer snel dichterbij.

Kompany stortte op 23 oktober in op het trainingscomplex van Bayern en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Daar werd een irritatie van de hersenvliezen vastgesteld. Sindsdien neemt assistent Aaron Danks de honneurs waar bij de Duitse recordkampioen.

Hoeneß kwam zondag in het programma Sonntags-Stammtisch van de Bayerischer Rundfunk met een opvallend positieve boodschap over wanneer Kompany zou terugkeren. "Binnen twee à drie weken, denk ik. Na de interlandbreak zal hij opnieuw op de bank zitten", verklaarde de erevoorzitter.

Hoeneß wijst op enorme werkdruk

De 74-jarige Duitser ging ook in op de omstandigheden waarin Kompany ziek werd. Volgens Hoeneß heeft de Belgische trainer zichzelf mogelijk te zwaar belast.

"Hij staat onder enorme stress. Hij werkt twaalf uur per dag, zes dagen per week. Dat was gewoon te veel", aldus Hoeneß. Hij vermoedt dat Kompany eerder met een zware griep kampte die onvoldoende was uitgeziekt.

Terugkeer tegen Keulen?

De uitspraken komen enkele dagen nadat assistent Aaron Danks al positief nieuws had gebracht. Danks vertelde dat hij goede telefoongesprekken met Kompany had gevoerd en dat de Belg duidelijk aan de beterhand was.



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Bayern speelt op 20 november zijn eerste competitiewedstrijd na de interlandbreak, tegen FC Köln. Mogelijk zit Kompany dan opnieuw op de bank, al blijft dat afhankelijk van zijn herstel.

Ondertussen blijft Bayern ook zonder zijn hoofdtrainer resultaten boeken. Zaterdag won de Duitse recordkampioen nog met 1-2 op het veld van Mainz. De mogelijke terugkeer van Kompany zou na een moeilijke periode op persoonlijk vlak een bijzonder welkome opsteker zijn.