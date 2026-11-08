Mihajlo Cvetkovic reageert doodeerlijk op zijn doelpunt, dat voor zoveel woede zorgde bij Club Brugge

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Mihajlo Cvetkovic reageert doodeerlijk op zijn doelpunt, dat voor zoveel woede zorgde bij Club Brugge
Foto: © Photonews
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Anderlecht-spits Mihajlo Cvetkovic heeft na de topper tegen Club Brugge gereageerd op zijn omstreden doelpunt. De gelijkmaker leidde tot grote frustratie bij blauw-zwart, maar de Serviër hield zich na afloop niet helemaal op de vlakte. Hij gaf zelfs toe dat er mogelijk een fout aan voorafging.

“Ik ben blij dat ik tot man van de wedstrijd ben verkozen en gescoord heb. We hebben onze kracht en teamgeest getoond door de hele wedstrijd te blijven vechten”, vertelde Cvetkovic. Over de bewuste fase had hij een opvallend eerlijke uitleg.

Cvetkovic erkent dat er discussie mogelijk is

“Er was misschien een fout op Mechele, maar ik wilde de actie tot het einde voortzetten”, aldus de aanvaller. Daarmee erkende hij dat Club Brugge redenen had om protest aan te tekenen, al was hij uiteraard bijzonder tevreden dat de treffer uiteindelijk bleef staan.

Bij Club Brugge was de woede groot. Hans Vanaken haalde stevig uit naar de VAR: “Schaf de VAR gewoon af, ik word er een beetje boos van. Dit is totaal belachelijk. Die goal moest altijd afgekeurd worden.” Ook trainer Ivan Leko was bijzonder scherp voor de arbitrage en vond dat de scheidsrechter te veel de hoofdrol opeiste.

Anderlecht-spits geniet van zijn avond

Cvetkovic liet zich door alle commotie niet van zijn stuk brengen. Hij was vooral tevreden met de manier waarop Anderlecht zich tegen Club Brugge had geweerd.

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“Brugge was heel goed aan de bal, maar wij hadden een teamplan”, besloot de Serviër, die ook aangaf graag met een andere spits naast zich te spelen, al ligt die keuze uiteindelijk bij de trainer.

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