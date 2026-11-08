Miserie blijft duren voor Lierse, ook tegen tienkoppig Eupen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Miserie blijft duren voor Lierse, ook tegen tienkoppig Eupen
Foto: © photonews

KAS Eupen heeft zondagmiddag een bijzonder knappe overwinning geboekt op het veld van Lierse. De bezoekers haalden het met 2-3, ondanks het feit dat ze al na 29 minuten met tien spelers verder moesten. Voor Lierse is het een nieuwe pijnlijke nederlaag, terwijl Eupen dankzij de driepunter verder oprukt in het klassement van de Challenger Pro League.

Eupen begon bijzonder sterk aan de wedstrijd en had al na 22 minuten een dubbele voorsprong te pakken. Kikas opende in de achttiende minuut de score, waarna Chris-Kévin Nadje amper vier minuten later de 0-2 op het bord zette. Lierse keek zo al vroeg tegen een bijzonder moeilijke opdracht aan, maar kreeg vervolgens onverwacht een uitgelezen kans om opnieuw in de wedstrijd te komen.

Eupen met tien man, maar toch opnieuw raak

Na 29 minuten moest Rune Paeshuyse namelijk vroegtijdig gaan douchen. De verdediger van Eupen kreeg zijn tweede gele kaart en liet zijn ploeg met tien man achter. Een minuut later mocht Alexandre Stanic vanop de strafschopstip aanleggen. Hij maakte geen fout en bracht Lierse opnieuw in de wedstrijd: 1-2.

Met een man meer leek Lierse plots alle troeven in handen te hebben om de wedstrijd helemaal naar zich toe te trekken. Toch waren het de bezoekers die vlak voor de rust opnieuw toesloegen. Yentl Van Genechten maakte in de zesde minuut van de toegevoegde tijd de 1-3. Een bijzonder harde klap voor de thuisploeg, die ondanks de numerieke meerderheid met een achterstand van twee doelpunten de kleedkamer moest opzoeken.

Lierse komt terug, maar Eupen houdt stand

Na de pauze duurde het amper drie minuten voor Lierse opnieuw hoop kreeg. Sam Vanderhallen maakte in de 48e minuut de aansluitingstreffer en bracht de spanning helemaal terug: 2-3. De thuisploeg had vervolgens nog bijna een volledige tweede helft om met een man meer minstens een gelijkspel uit de brand te slepen. Eupen bleef echter overeind en kreeg zelf zelfs verschillende mogelijkheden om de wedstrijd helemaal te beslissen. De 2-4 bleef meermaals liggen.

Uiteindelijk veranderde er niets meer aan de score en mocht Eupen een bijzonder knappe overwinning vieren. De Oostkantonners klimmen daardoor naar de derde plaats met achttien punten uit negen wedstrijden, amper één punt achter Dender.

Voor Lierse ziet de situatie er een pak minder rooskleurig uit. De Pallieters blijven achter met acht punten uit negen wedstrijden en staan op de dertiende plaats, net boven de degradatiezone.

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