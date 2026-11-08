Net opgeroepen voor Rode Duivels en nu dit voor Hugo Cuypers

Hugo Cuypers mag zich voor het eerst melden bij de Rode Duivels tijdens deze interlandperiode in november. De spits reist wel af naar Tubeke na een pijnlijke 4-0-nederlaag van Monterrey op het veld van Toluca in Mexico.

Hugo Cuypers is een van de opvallendste namen in de selectie van Mark Van Bommel voor de interlandperiode van november. De 29-jarige Luikenaar kreeg voor het eerst in zijn loopbaan een oproep voor de Rode Duivels.

De centrumspits zit dit seizoen aan zes doelpunten en één assist. Bij de nationale ploeg krijgt hij nu de kans om de knop om te draaien, want zijn laatste wedstrijd met Monterrey liep uit op een bijzonder moeilijke avond.

Monterrey krijgt vier goals om de oren bij Toluca

In de nacht van zaterdag op zondag stond Cuypers in de basis bij Monterrey op bezoek bij Toluca, op de zestiende speeldag van de Mexicaanse Apertura. Die competitie loopt van juli tot december. Monterrey ging kansloos onderuit: 4-0.

Nicolás Castro en Paulinho bezorgden Toluca nog voor de rust een dubbele voorsprong. Kort na de pauze maakte de Braziliaanse aanvaller zijn tweede van de avond. Cuypers werd in de 57e minuut naar de kant gehaald, niet veel later kreeg Monterrey-verdediger Carlos Salcedo rood.

In de slotfase legde Jesús Gallardo de eindstand vast op 4-0. Monterrey staat voorlopig tiende met 21 punten en heeft de kwalificatie voor de kwartfinales nog niet veiliggesteld.



