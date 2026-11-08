Nieuwe dreun voor Kompany: Eberl bevestigt pijnlijk nieuws

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Nieuwe dreun voor Kompany: Eberl bevestigt pijnlijk nieuws
Foto: © photonews

Bayern München blijft winnen, maar de zorgen bij de Duitse recordkampioen stapelen zich op. Tijdens de 1-2-overwinning tegen Mainz moest Manuel Neuer opnieuw geblesseerd naar de kant. Voor Vincent Kompany is het een bijzonder vervelende ontwikkeling, zeker omdat de 40-jarige doelman nog maar net zijn comeback had gemaakt.

Neuer had zaterdag eigenlijk een historische namiddag moeten beleven. Met zijn 40 jaar en 225 dagen werd hij de oudste Bayern-speler ooit in de Bundesliga. Maar nog voor de rust sloeg het noodlot toe. Bij een afgekeurd doelpunt van Mainz liep de Duitser opnieuw last op aan zijn rechtervoet. Jonas Urbig moest hem vervangen.

Eberl bevestigt slecht nieuws

Na afloop bevestigde sportief directeur Max Eberl tegenover Sport Bild dat het om dezelfde blessure gaat die Neuer eerder al enkele weken aan de kant hield. "Het is hetzelfde probleem dat hij eerder al aan zijn voet had. Het is nu opnieuw opgedoken. We hopen dat het niet zo erg is", verklaarde Eberl.

Ook Joshua Kimmich maakte zich grote zorgen om zijn ploegmaat. De middenvelder klonk tegenover Sky bijzonder pessimistisch. "Het zag er niet naar uit dat hij na een week alweer zou kunnen trainen. Als hij het veld verlaat, is het helaas waarschijnlijk iets ernstigs", vertelde hij.

Extra kopzorgen voor Kompany

De timing is bijzonder ongelukkig. Neuer had door een peesirritatie aan zijn voet vier wedstrijden gemist en stond dinsdag tegen Atlético Madrid pas opnieuw onder de lat. Enkele dagen later dreigt dus alweer een nieuwe periode van afwezigheid. Een precieze diagnose en de duur van zijn mogelijke onbeschikbaarheid zijn voorlopig niet bekend.

Lees ook... Dortmund blijft volgen, Bayern krijgt ondanks zege slecht nieuws
Voor Kompany komt dat boven op zijn eigen afwezigheid. De Belgische trainer ontbrak ook tegen Mainz wegens gezondheidsproblemen en werd opnieuw vervangen door assistent Aaron Danks. Ondanks de tegenslagen blijft Bayern wel aan de leiding in de Bundesliga. De komende dagen moet duidelijk worden hoe ernstig de nieuwe blessure van Neuer is.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bayern München
1. FSV Mainz 05
Manuel Neuer

Meer nieuws

Dortmund blijft volgen, Bayern krijgt ondanks zege slecht nieuws

Dortmund blijft volgen, Bayern krijgt ondanks zege slecht nieuws

17:41
LIVE: Ongelooflijk! Anderlecht scoort bij zijn eerste kans: 1-1 Live

LIVE: Ongelooflijk! Anderlecht scoort bij zijn eerste kans: 1-1

14:49
🎥 Kevin De Bruyne zal gevloekt hebben: Napoli beleeft frustrerende namiddag

🎥 Kevin De Bruyne zal gevloekt hebben: Napoli beleeft frustrerende namiddag

14:37
OHL-coach Timmy Simons viseert Belgische voetbalbond: "Dan is het kot weer te klein"

OHL-coach Timmy Simons viseert Belgische voetbalbond: "Dan is het kot weer te klein"

14:20
LIVE: Leko kiest voor Tsawa, Lemaréchal en Vermant, Vitor Bruno behoudt vertrouwen in zijn elf Live

LIVE: Leko kiest voor Tsawa, Lemaréchal en Vermant, Vitor Bruno behoudt vertrouwen in zijn elf

12:29
Het blijft maar mislopen voor Ruud Vormer: spelers doorbreken stilte

Het blijft maar mislopen voor Ruud Vormer: spelers doorbreken stilte

13:40
Ex-Genk-spits Tolu Arokodare maakt opnieuw diepe indruk in Nederland

Ex-Genk-spits Tolu Arokodare maakt opnieuw diepe indruk in Nederland

13:20
Onaangename verrassing voor Leko: Club Brugge ziet plannen plots in duigen vallen vlak voor topper

Onaangename verrassing voor Leko: Club Brugge ziet plannen plots in duigen vallen vlak voor topper

12:44
Johan Boskamp met vernieuwde moed voor Club - Anderlecht: "Leuk dat hij aan alles schijt heeft"

Johan Boskamp met vernieuwde moed voor Club - Anderlecht: "Leuk dat hij aan alles schijt heeft"

12:30
Mark Van Bommel heeft een parel bij de Duivels: "Ik zie er iets van Messi in"

Mark Van Bommel heeft een parel bij de Duivels: "Ik zie er iets van Messi in"

12:00
Italiaanse en Engelse topclubs azen op toptalent KRC Genk (met verleden bij KAA Gent)

Italiaanse en Engelse topclubs azen op toptalent KRC Genk (met verleden bij KAA Gent)

11:30
Live. Transfernieuws 8/11: Acheampong had zomaar terug in België kunnen spelen

Live. Transfernieuws 8/11: Acheampong had zomaar terug in België kunnen spelen

11:00
Belgische voetbalbond stelt nieuwe bondscoach voor: ex-speelster wordt T1

Belgische voetbalbond stelt nieuwe bondscoach voor: ex-speelster wordt T1

10:40
LIVE SPEELDAG 11: eerst droomdebuut, dag later rode kaart voor Standard-speler

LIVE SPEELDAG 11: eerst droomdebuut, dag later rode kaart voor Standard-speler

10:20
1
Puzzelwerken Leko, roteerwerken Bruno? Dit zijn de vermoedelijke opstellingen voor Club Brugge-Anderlecht

Puzzelwerken Leko, roteerwerken Bruno? Dit zijn de vermoedelijke opstellingen voor Club Brugge-Anderlecht

10:00
Bijltjesdag in de Jupiler Pro League: na Still ook deze coach op straat?

Bijltjesdag in de Jupiler Pro League: na Still ook deze coach op straat?

09:40
15
Johan Boskamp is messcherp voor RSC Anderlecht

Johan Boskamp is messcherp voor RSC Anderlecht

09:20
'Real Madrid denkt aan tweede JPL-bekende om Courtois op te volgen'

'Real Madrid denkt aan tweede JPL-bekende om Courtois op te volgen'

09:00
3
JPL-club slaat meteen toe na zaterdagavondwedstrijd en ontslaat coach

JPL-club slaat meteen toe na zaterdagavondwedstrijd en ontslaat coach

08:40
4
LIVE: Kan Anderlecht de indrukwekkende reeks van Club Brugge een halt toeroepen? Leko moet alvast puzzelen

LIVE: Kan Anderlecht de indrukwekkende reeks van Club Brugge een halt toeroepen? Leko moet alvast puzzelen

08:00
Belgische topclub stevig door de mangel gehaald

Belgische topclub stevig door de mangel gehaald

08:20
2
Gianni Infantino krijgt opvallende boost bij FIFA-voorzittersverkiezing

Gianni Infantino krijgt opvallende boost bij FIFA-voorzittersverkiezing

07:00
Twee dure gemiste strafschoppen: Cercle Brugge komt goed weg tegen La Louvière

Twee dure gemiste strafschoppen: Cercle Brugge komt goed weg tegen La Louvière

22:54
1
Antwerp en Lommel zorgen voor spektakel, maar de Bosuil blijft op zijn honger

Antwerp en Lommel zorgen voor spektakel, maar de Bosuil blijft op zijn honger

22:44
13
🎥 Arthur Theate beleeft bijzondere avond in Italië en maakt het verschil

🎥 Arthur Theate beleeft bijzondere avond in Italië en maakt het verschil

22:35
1
Hasi beleeft waanzinnige avond tegen Galatasaray: twee ex-JPL-spelers in hoofdrol

Hasi beleeft waanzinnige avond tegen Galatasaray: twee ex-JPL-spelers in hoofdrol

22:17
3
Door het oog van de naald: Beerschot zorgt voor spektakel in de allerlaatste minuut

Door het oog van de naald: Beerschot zorgt voor spektakel in de allerlaatste minuut

22:06
9
Na alle heisa: Napoli hakt knoop door over Kevin De Bruyne

Na alle heisa: Napoli hakt knoop door over Kevin De Bruyne

21:45
Doku en Manchester City krijgen nieuwe klap: het wordt steeds pijnlijker

Doku en Manchester City krijgen nieuwe klap: het wordt steeds pijnlijker

21:15
Gefrustreerde Vanderbiest moet het toegeven na nederlaag KV Mechelen: “Dat is pijnlijk”

Gefrustreerde Vanderbiest moet het toegeven na nederlaag KV Mechelen: “Dat is pijnlijk”

21:00
2
Na 0-4 volgt 0-5: Clement laat Engeland met open mond achter en heeft nog een boodschap

Na 0-4 volgt 0-5: Clement laat Engeland met open mond achter en heeft nog een boodschap

20:40
KV Mechelen beleeft frustrerende avond tegen OH Leuven en krijgt er nog klap bovenop

KV Mechelen beleeft frustrerende avond tegen OH Leuven en krijgt er nog klap bovenop

20:15
Nieuwe klap voor Cercle Brugge: slecht nieuws over drie spelers

Nieuwe klap voor Cercle Brugge: slecht nieuws over drie spelers

20:00
2
Charaï is het beu bij Westerlo na afgang tegen Charleroi: “Dat moet snel ophouden”

Charaï is het beu bij Westerlo na afgang tegen Charleroi: “Dat moet snel ophouden”

19:40
Mike Penders doorbreekt stilte na pijnlijke blunder bij Chelsea

Mike Penders doorbreekt stilte na pijnlijke blunder bij Chelsea

19:20
KV Mechelen slikt ferme domper tegen OH Leuven

KV Mechelen slikt ferme domper tegen OH Leuven

18:57

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 9
Hamburger SV Hamburger SV 3-1 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
Paderborn 07 Paderborn 07 2-2 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 1-2 Bayern München Bayern München
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-1 Elversberg Elversberg
RB Leipzig RB Leipzig 5-2 FC Augsburg FC Augsburg
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-0 Werder Bremen Werder Bremen
1. FC Köln 1. FC Köln 15:30 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Freiburg Freiburg 17:30 Union Berlin Union Berlin
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 19:30 FC Schalke 04 FC Schalke 04

Nieuwste reacties

Dan the Man Dan the Man over Club Brugge - Anderlecht: 1-1 Ratko Svilar Ratko Svilar over Antwerp - Lommel SK: 2-2 We Are The Racingboys We Are The Racingboys over FC Twente - Ajax: 0-1 roodwit1880 roodwit1880 over Bijltjesdag in de Jupiler Pro League: na Still ook deze coach op straat? Supremepony Supremepony over Hasi beleeft waanzinnige avond tegen Galatasaray: twee ex-JPL-spelers in hoofdrol De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Twee dure gemiste strafschoppen: Cercle Brugge komt goed weg tegen La Louvière TIGERMANIA TIGERMANIA over JPL-club slaat meteen toe na zaterdagavondwedstrijd en ontslaat coach storfstievel storfstievel over Belgische topclub stevig door de mangel gehaald Dan the Man Dan the Man over Door het oog van de naald: Beerschot zorgt voor spektakel in de allerlaatste minuut Jan Vercammen Jan Vercammen over 'Real Madrid denkt aan JPL-bekende om Courtois op te volgen' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved