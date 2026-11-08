Nieuwe dreun voor Kompany: Eberl bevestigt pijnlijk nieuws

Bayern München blijft winnen, maar de zorgen bij de Duitse recordkampioen stapelen zich op. Tijdens de 1-2-overwinning tegen Mainz moest Manuel Neuer opnieuw geblesseerd naar de kant. Voor Vincent Kompany is het een bijzonder vervelende ontwikkeling, zeker omdat de 40-jarige doelman nog maar net zijn comeback had gemaakt.

Neuer had zaterdag eigenlijk een historische namiddag moeten beleven. Met zijn 40 jaar en 225 dagen werd hij de oudste Bayern-speler ooit in de Bundesliga. Maar nog voor de rust sloeg het noodlot toe. Bij een afgekeurd doelpunt van Mainz liep de Duitser opnieuw last op aan zijn rechtervoet. Jonas Urbig moest hem vervangen.

Eberl bevestigt slecht nieuws

Na afloop bevestigde sportief directeur Max Eberl tegenover Sport Bild dat het om dezelfde blessure gaat die Neuer eerder al enkele weken aan de kant hield. "Het is hetzelfde probleem dat hij eerder al aan zijn voet had. Het is nu opnieuw opgedoken. We hopen dat het niet zo erg is", verklaarde Eberl.

Ook Joshua Kimmich maakte zich grote zorgen om zijn ploegmaat. De middenvelder klonk tegenover Sky bijzonder pessimistisch. "Het zag er niet naar uit dat hij na een week alweer zou kunnen trainen. Als hij het veld verlaat, is het helaas waarschijnlijk iets ernstigs", vertelde hij.

Extra kopzorgen voor Kompany

De timing is bijzonder ongelukkig. Neuer had door een peesirritatie aan zijn voet vier wedstrijden gemist en stond dinsdag tegen Atlético Madrid pas opnieuw onder de lat. Enkele dagen later dreigt dus alweer een nieuwe periode van afwezigheid. Een precieze diagnose en de duur van zijn mogelijke onbeschikbaarheid zijn voorlopig niet bekend.

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Voor Kompany komt dat boven op zijn eigen afwezigheid. De Belgische trainer ontbrak ook tegen Mainz wegens gezondheidsproblemen en werd opnieuw vervangen door assistent Aaron Danks. Ondanks de tegenslagen blijft Bayern wel aan de leiding in de Bundesliga. De komende dagen moet duidelijk worden hoe ernstig de nieuwe blessure van Neuer is.