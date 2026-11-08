OHL-coach Timmy Simons viseert Belgische voetbalbond: "Dan is het kot weer te klein"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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OHL-coach Timmy Simons viseert Belgische voetbalbond: "Dan is het kot weer te klein"
Foto: © photonews

Davis Opoku ontbreekt in de selectie van Gill Swerts bij de Jonge Duivels voor de interlandperiode in november. Zijn coach bij OH Leuven, Timmy Simons, begrijpt die beslissing niet en waarschuwt de Belgische voetbalbond voor een mogelijk Ghanees avontuur van de 19-jarige flankverdediger.

Timmy Simons verscheen zaterdagavond met een brede glimlach voor de pers. OH Leuven had KV Mechelen in eigen huis net met 2-0 verslagen, maar na afloop ging het niet alleen over die zege.

De coach van OHL richtte ook een duidelijke boodschap aan de Belgische voetbalbond. Meer bepaald aan sportief directeur Vincent Mannaert en beloftenbondscoach Gill Swerts.

Geen oproep voor Opoku bij de Jonge Duivels

Rechtsachter Davis Opoku werd niet opgenomen in de selectie van de Jonge Duivels voor de internationale break van november. Opvallend, want de 19-jarige Leuvenaar laat sinds de start van het seizoen sterke prestaties zien bij OH Leuven.

Simons begrijpt dan ook niet waarom zijn jonge verdediger naast een selectie greep. "Davis is voor mij bijna de eerste naam op het blad", vertelde hij aan Gazet van Antwerpen. "Ik had gehoopt dat hij bij de U21 zou worden opgeroepen, met zijn kwaliteiten verdedigend en aanvallend."

Simons wijst op Ghanese roots

De voormalige Rode Duivel gaf daarbij ook mee dat de voetbalbond niet te lang mag wachten. "Heel jammer voor het werk dat hij levert en we moeten oppassen dat hij geen andere keuze gaat makenWant dan is het kot weer te klein."

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Daarmee verwees Simons naar de internationale toekomst van Opoku. De rechtsachter heeft Ghanese roots en kan dus ook voor Ghana uitkomen. Simons, die in december 50 wordt, hoopt zijn speler uiteraard voor België te kunnen behouden. Opoku was eerder nochtans een vaste waarde bij de Belgische U19.

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