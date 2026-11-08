Onaangename verrassing voor Leko: Club Brugge ziet plannen plots in duigen vallen vlak voor topper

Club Brugge heeft vlak voor de topper tegen Anderlecht nog meer slecht nieuws gekregen. Ivan Leko moest zijn basiselftal op verschillende plaatsen aanpassen. Naast de al bekende afwezigheden van Jan Virgili en Freddie Potts zijn ook Hugo Vetlesen en Mamadou Diakhon niet volledig beschikbaar.

Vooral het nieuws over Diakhon is opvallend. De flankaanvaller werd zaterdag nog opgenomen in de wedstrijdselectie en leek de meest logische vervanger van de geblesseerde Virgili. Uiteindelijk ontbreekt hij zelfs op de bank. Daardoor moet Leko opnieuw op zoek naar een andere oplossing.

Club Brugge gaf via X meer uitleg over de onverwachte wijzigingen. "Vetlesen was de afgelopen dagen ziek en start daarom op de bank. Ook Diakhon was niet beschikbaar", klinkt het bij blauw-zwart. Over de precieze reden van de afwezigheid van Diakhon werd geen verdere informatie gegeven.

Tsawa en Lemaréchal krijgen hun kans

Door de verschillende afwezigheden komen Cheveyo Tsawa en Félix Lemaréchal in de basisploeg. Vooral voor Tsawa is het een bijzonder moment, want de jonge middenvelder krijgt het vertrouwen voor een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen.

Hij moet mee het gemis van de geschorste Potts opvangen. De Engelsman pakte eerder zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is daardoor niet inzetbaar. Virgili ontbreekt dan weer door de blessure die hij woensdag opliep tijdens de Champions League-wedstrijd tegen PSV.

Vier problemen voor Leko

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De Brugse trainer moet zo in korte tijd met vier tegenvallers rekening houden. Waar Potts en Virgili sowieso al niet konden aantreden, kwamen daar vlak voor de aftrap nog de ziekte van Vetlesen en de onbeschikbaarheid van Diakhon bovenop.