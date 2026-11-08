Puzzelwerken Leko, roteerwerken Bruno? Dit zijn de vermoedelijke opstellingen voor Club Brugge-Anderlecht

De eerste topper van het seizoen tussen Club Brugge en RSC Anderlecht wordt zondag om 13.30 uur afgetrapt in het Jan Breydelstadion. Het zou wel eens voor beide ploegen een belangrijk duel kunnen worden dat richtinggevend kan worden voor de komende weken en maanden. Dit zijn alvast de verwachte basiselftallen voor de Belgische kraker.

Club Brugge en RSC Anderlecht staan zondag tegenover elkaar in de eerste Topper van het seizoen. De aftrap in het Jan Breydelstadion is voorzien om 13.30 uur. Blauw-zwart wil voortbouwen op de Europese zege tegen PSV, terwijl paars-wit op zoek gaat naar stabiliteit na een wisselvallige periode.

Leko houdt wellicht vast aan Europees elftal

Ivan Leko heeft weinig redenen om veel te sleutelen aan de ploeg die midweeks indruk maakte op het veld van PSV Eindhoven in de Champions League. Yann Sommer staat naar verwachting opnieuw onder de lat. Voor hem lijkt de Brugse defensie te bestaan uit Kyriani Sabbe, Brandon Mechele, Jorne Spileers en Joaquin Seys.

Han-Beom Lee is een alternatief centraal achterin, al kwam de Zuid-Koreaan al bijna een maand niet meer in actie in een officiële wedstrijd. Op het middenveld wordt gerekend op het vertrouwde trio Freddie Potts, Hans Vanaken en Hugo Vetlesen, ware het niet dat die eerste geschorst is. Carlos Forbs zou vanaf de flank starten. De geblesseerde Jan Virgili wordt vermoedelijk vervangen door Diakhon, want Félix Lemaréchal zal al op het middenveld moeten Potts vervangen. In de spits is Nicolo Tresoldi de voornaamste kandidaat.

Anderlecht zoekt opnieuw naar vaste lijnen

Bij Anderlecht blijven er meer vraagtekens rond de basiself. Paars-wit vond de voorbije weken nog geen uitgesproken vaste formatie, al staat Colin Coosemans normaal gezien buiten discussie in doel. Ali Maamar lijkt zijn plek op de rechtsback te behouden, ondanks de concurrentie van Kaïs Barry. Die laatste startte nog tijdens de zware nederlaag op het veld van AA Gent.

In het centrum worden Giulian Biancone en Léo Pétrot verwacht. Ludwig Augustinsson, die in de Europa League nog scoorde, lijkt links achterin de voorkeur te krijgen op Oleg Reabciuk. Ilias Koutsoupias kan terugkeren in de basis op het middenveld, met Mario Stroeykens en Théo Aasgaard voor hem. Lukas Ambros en Jayden Onia-Seke worden op de flanken verwacht. Vooraan heeft Mihajlo Cvetkovic voorlopig de beste papieren, al zijn ook Tawfik Bentayeb, Danylo Sikan en Adriano Bertaccini opties.



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Vermoedelijke opstellingen voor Club Brugge - Anderlecht

Club Brugge: Sommer - Sabbe, Spileers, Mechele, Seys - Lemaréchal, Vanaken, Vetlesen - Forbs, Diakhon - Tresoldi.

Anderlecht: Coosemans - Maamar, Biancone, Pétrot, Augustinsson - Koutsoupias, Stroeykens, Aasgaard - Ambros, Onia-Seke - Cvetkovic.