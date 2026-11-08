'Real Madrid denkt aan tweede JPL-bekende om Courtois op te volgen'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'Real Madrid denkt aan tweede JPL-bekende om Courtois op te volgen'
Foto: © Photonews
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Real Madrid is al volop bezig met de toekomst voor te bereiden. Daarbij hoort op termijn ook een nieuwe doelman om de grote leegte die Thibaut Courtois zal laten uiteindelijk op te gaan vullen. Daarbij denken ze ook aan Bart Verbruggen, die we nog kennen van bij Anderlecht.

Aernout Van Lindt

'Real Madrid laat Bart Verbruggen nog lang niet los, maar ...'

Real Madrid blijft azen op Bart Verbruggen als toekomstige opvolger van Thibaut Courtois bij De Koninklijke. Toch hebben ze ondertussen ook al een alternatief achter de hand als de goalie niet zou willen komen.

Volgens TEAMtalk staat ook Zion Suzuk na zijn sterke prestaties bij Aston Villa op de radar van Real Madrid. Ook PSG en diverse teams uit de Premier League zouden op de 24-jarige Japanse doelman azen. Op die manier kan de jacht op een doelman opnieuw helemaal gaan beginnen. Wie er uiteindelijk met Suzuki, Verbruggen of andere vandoor zal gaan? Afwachten.

Aernout Van Lindt

Bart Verbruggen zou maar wat graag naar Real Madrid trekken

Real Madrid ziet in Verbruggen de ideale langetermijnvervanger voor Thibaut Courtois, wiens contract aan het einde van het seizoen afloopt. Volgens bronnen die erover hebben gepraat tegen Football Insider zou Bart Verbruggen het "moeilijk vinden" om een ​​kans op een overstap naar Madrid af te wijzen, mocht die zich op korte termijn voordoen.

Brighton is inmiddels zeer ervaren in het omgaan met belangstelling van topclubs voor hun spelers, en Verbruggen is slechts de meest recente in een lange reeks namen die de aandacht hebben getrokken. De vraag is dan ook of ze hem (zomaar) zullen laten gaan. Met zes clean sheets is hij ook dit seizoen alweer op dreef.

Real Madrid is al volop bezig met de toekomst voor te bereiden. Daarbij hoort op termijn ook een nieuwe doelman om de grote leegte die Thibaut Courtois zal laten uiteindelijk op te gaan vullen. Daarbij denken ze ook aan Bart Verbruggen, die we nog kennen van bij Anderlecht.

Bart Verbruggen is in beeld gekomen bij Real Madrid als een potentiële opvolger op de lange termijn voor Thibaut Courtois. De 24-jarige doelman van Brighton ligt nog tot 30 juni 2028 vast; een eventuele transfer zal dan ook afhangen van de toekomstige strategie van de club voor deze positie.

Veel belangstelling in Bart Verbruggen

De belangstelling voor hem nam toe na de wedstrijd tussen Manchester City en Brighton & Hove Albion op 31 oktober. Verbruggen hielp zijn team in het Etihad Stadium een ​​1–0 voorsprong vast te houden door diverse pogingen van de ploeg van Erling Haaland onschadelijk te maken.

In het Premier League-seizoen 2026/27 stond hij negen keer in de basis, hield hij zes keer de nul en noteerde hij een reddingspercentage van bijna 79%. Daarmee maakt Verbruggen heel wat indruk op de scouts in de tribunes.

Gewezen doelman van RSC Anderlecht maakt indruk

De ex-doelman van RSC Anderlecht is aan goede maanden bezig in de Premier League en dat zou hem dus wel eens een absolute toptransfer kunnen opleveren. Volgens Fichajes is de interesse van Real Madrid toch wel groot.

Zijn ontwikkeling zorgde er bovendien voor dat hij uitgroeide tot de eerste doelman van het Nederlands elftal. De op 18 augustus 2002 geboren keeper is 1,93 meter lang en staat tot 2028 onder contract bij Brighton. Volgens Transfermarkt bedraagt ​​zijn marktwaarde ongeveer 40 miljoen euro.

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