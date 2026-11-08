Rik De Mil maakt zich ondanks zege KAA Gent grote zorgen

KAA Gent heeft met een 1-0-zege tegen KV Kortrijk opgelucht ademgehaald. Het werd nog een bijzonder lastige namiddag voor de Buffalo’s, die na een degelijke eerste helft steeds meer onder druk kwamen te staan. Trainer Rik De Mil was dan ook vooral tevreden met de drie punten, al zag hij ook duidelijke werkpunten.

De Gentenaars hadden na rust steeds meer moeite om het spel naar zich toe te trekken. Kortrijk rook zijn kans en kreeg in de slotfase zelfs een strafschop, maar Davy Roef hield zijn ploeg overeind. Zo kon Gent toch met een overwinning de interlandbreak induiken.

De Mil ziet intensiteit wegvallen

De coach had een duidelijke verklaring voor de terugval na de pauze. “Als je aan de bal heel slordig bent en de bal gewoon weggeeft aan de tegenstander, dan krijg je die golven over je heen en word je sowieso achteruitgedrongen. En als je niet meer de intensiteit hebt om vooruit druk te zetten, dan gaat gelijk welke ploeg je achteruitdrukken", vertelde hij op zijn persconferentie.

Volgens De Mil speelt de fysieke toestand van zijn spelers daarbij een belangrijke rol. De voorbije weken kreeg AA Gent af te rekenen met heel wat blessures, waardoor bepaalde spelers bijzonder veel minuten moesten maken. “Er zijn heel wat jongens die al bijna alles gespeeld hebben. En dan voel je dat het bij sommigen momenteel echt wel rekken is”, gaf hij toe bij Het Nieuwsblad.

Interlandbreak komt op het juiste moment

Daarnaast zijn er spelers die vroeger dan ideaal terugkeerden uit blessure. Zij missen volgens De Mil nog de nodige scherpte. “We hebben ze als het ware terug op dat veld geduwd en halen momenteel nog niet hun beste niveau. Wij zijn een AA Gent dat elke speler aan honderd procent nodig heeft om overwinningen te behalen mét goed voetbal.”

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Toch wil De Mil de moeilijke overwinning niet minimaliseren. “Iedereen heeft recht op een mindere wedstrijd. En we moeten die mindere wedstrijden ook gewoon pakken. Want als je dat doet, spreekt men daar binnen een paar weken niet meer over en tellen de punten.” De trainer beseft dat het niet altijd zo zal lukken, maar is blij dat zijn spelers nu even kunnen recupereren. “Die interlandbreak is heel hard welkom voor de jongens.”